Leonis z kolekcji Sorvella Galaxy to kompozycja inspirowana estetyką tzw. „clean scent” – świeża, świetlista i uporządkowana. To niesamowite połączenie cytrusów, białych kwiatów i miękkiej, piżmowo-drzewnej bazy. To zapach dzienny, zaprojektowany z myślą o kobietach, które szukają elegancji bez ciężaru i słodyczy dominującej przestrzeń.

Czym jest Leonis w świecie zapachów?

Leonis należy do kategorii zapachów świeżo-kwiatowych z wyraźnym akcentem drzewnym w bazie. To woda perfumowana o nowoczesnej konstrukcji: klarowne otwarcie, wodno-kwiatowe serce i miękka, otulająca baza.

Perfumy Sorvella Galaxy Leonis, Fot. archiwum prywatne

Ta kompozycja nie aspiruje do niszowej ekstrawagancji – jej siłą jest czytelność i uniwersalność. Sprawdzi się jako zapach codzienny, do pracy, na spotkania - szczególnie w cieplejszych miesiącach.

Jak ten zapach rozwija się na skórze?

Otwarcie przynosi nuty cytrusowe przełamane zieloną herbatą i akordem białych kwiatów. Wrażenie jest lekkie, czyste, lekko musujące. Zachwyca od pierwszego powąchania.

Po kilkunastu minutach kompozycja przechodzi w bardziej wodno-kwiatowe serce – pojawia się jaśmin i subtelna wanilia, która nie dominuje, lecz ociepla strukturę. Baza oparta na białym piżmie, paczuli i nutach drzewnych nadaje zapachowi trwałość i delikatną, elegancką aurę blisko skóry.

Nuty zapachowe – co buduje charakter kompozycji?

W nutach głowy znajdziemy białe kwiaty, cytrusy i zieloną herbatę – to one odpowiadają za efekt świeżości i transparentności. Serce tworzą nuty wodne, jaśmin oraz akcent wanilii, wprowadzające miękkość i kobiecość bez nadmiernej słodyczy. W bazie wyczuwalne są nuty drzewne, paczula i białe piżmo, które porządkują zapach i nadają mu bardziej dojrzały charakter.

Dla kogo Leonis będzie dobrym wyborem?

To propozycja dla kobiet, które cenią zapachy czyste, świeże, ale nie sportowe. Sprawdzi się u osób pracujących w biurze, w kontakcie z ludźmi, gdzie ważna jest nienachalna obecność zapachu.

Może nie spełnić oczekiwań miłośniczek intensywnych, gourmandowych kompozycji czy wyraźnej orientalnej głębi. Leonis funkcjonuje najlepiej w ciągu dnia – wiosną i latem, choć dzięki piżmowo-drzewnej bazie nie traci całkowicie sensu także poza sezonem.

Jeśli rozważasz ten zapach, warto przetestować go na własnej skórze i dać mu kilka godzin na rozwinięcie. To kompozycja, która najpełniej ujawnia swój charakter w ruchu i w naturalnym cieple ciała.

