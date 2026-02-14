Action to prawdziwy raj dla łowców promocji, ale nie każdy wie, że najciekawsze okazje kryją się na dziale kosmetycznym. Perfumy z Action to dość mało popularny temat, ale koniecznie trzeba to zmienić, bo na półkach można tam znaleźć prawdziwe perełki. Zapachy z Action to zamienniki klasyków od wielkich marek, ale za ułamek ich ceny. Taki flakonik kosztuje mniej niż kawa na mieście, a kompozycja zapachowa jest niemal identyczna jak w przypadku kultowego Lancome La Vie Est Belle. Poznaj bliżej ten tani zamiennik, a być może stanie się on obowiązkową pozycją na liście zakupów przy kolejnej wizycie w Action.

Tani zamiennik kultowych perfum

Tanie zamienniki perfum z najwyższej półki to nasz ulubiony temat, dlatego ciągle wyszukujemy kolejne perełki za grosze, które przypominają ponadczasowe klasyki. Były już różnego rodzaju perfumy z Zary, odpowiedniki znanych marek z Rossmanna i Hebe, a nawet sentymentalne perfumy z czasów PRL udające Chanel. Teraz jednak pod lupę bierzemy kolejną grupę, czyli zapachy z Action, które kosztują grosze, a pachną zaskakująco dobrze. Wszystko zaczęło się od krótkiego wideo z Instagrama.

Autorka tego filmu porównuje zapach Capace oh, belle femme za 9,95 zł do perfum La Vie Est Belle, które już od lat cieszą się uznaniem kobiet z całego świata. Czy za taką cenę rzeczywiście można się spodziewać w tym produkcie jakiegokolwiek punktu wspólnego z Lancome?

Jak pachnie zamiennik La Vie Est Belle z Action?

Nuty zapachowe są tu bliżniaczo podobne i już po pierwszym pryśnięciu można zorientować się, że jest to tańszy bliźniak francuskiego klasyka. Oryginalne La Vie Est Belle to mieszanka owocowo-kwiatowa, a w nutach zapachowych znajdują się gruszka i czarna porzeczka połączone z jaśminem, kwiatem pomarańczy oraz irysem.

W bazie natomiast zachwyca zmysłowa wanilia z praliną, a wszystko to daje razem maksymalnie otulający i kobiecy finał. Tutaj mamy bardzo podobne klimaty, choć w zdecydowanie mniej wyrazistym charakterze. Można powiedzieć, że Capace oh, belle femme to po prostu podobna kompozycja, ale nie tak wielowymiarowa i wyrazista jak oryginał od Lancome.

perfumy z Action, fot. materiał action.com

Capace oh belle - czy warto?

Pozostaje więc pytanie, czy taki zamiennik wart jest wrzucenia do koszyka przy następnej wizycie w Action, a nasza odpowiedź brzmi: tak. Oczywiście nie ma się co oszukiwać, że perfumy te zastąpią La Vie Est Belle jeden do jednego, bo tak nigdy nie będzie, ale mogą być ciekawą alternatywą do używania na co dzień dla wszystkich fanek kultowego Lancome. Oryginał można wtedy zachować na specjalne okazje i używać go tylko na wielkie wyjścia. Dzięki temu ukochany zapach od Lancome pozostanie znacznie bardziej wydajny, a zamiennik pomoże utrzymać podobne nuty zapachowe w codziennych sytuacjach, gdy wyrazistość i trwałość nie jest aż tak bardzo potrzebna.

