Na co dzień masz przyklapnięte włosy? Na twojej liście urodowych marzeń jest fryzura pełna objętości? Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu volume na głowie dodaje nam blasku. Możesz tracić czas i testować wiele produktów, lub wypróbować, kosmetyk, który uratował nie jedną moją fryzurę.

Proteinowo-emolientowa odżywka — dla kogo jest?

Proteinowo-emolientowa odżywka przeznaczona jest dla każdego z "przyklapniętymi" niskoporowatymi włosami. Jeśli chcesz nadać włosom objętości, a także przywrócić im blask i miękkość, wypróbuj odżywkę marki So!Flow. Teraz w drogeriach Hebe upolujesz ten bardzo dobry produkt za 13,69 zł

Odżywka proteinowo-emolientowa - skład

Odżywka marki So!Flow zawiera kompleks aminokwasów o niskiej masie cząsteczkowej, które zmiękczają i odżywiają włosy, nie obciążając ich. Dodatkowo obecność olejów kokosowego i rycynowego pomaga nawilżyć i wygładzić włosy. Odżywka zawiera adaptogeny, takie jak Ashwagandha, znane ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, nawilżających i odświeżających. Odżywka nie jest testowana na zwierzętach, za to jest w 100% vegańska.

Jak stosować odżywkę proteinowo-emolientową marki So!Flow?

Odżywkę nałóż na umyte, wilgotne włosy po delikatnym odsączeniu nadmiaru wody. Pozostaw na chwilę, a następnie dokładnie wypłucz włosy. Pamiętaj, aby nie wcierać odżywki w skórę głowy.

Proteiny i emolienty - co nam dają?

Proteiny wzmacniają i odbudowują strukturę włosów, wypełniając ubytki i nadając im sprężystość, podczas gdy emolienty wygładzają włosy, domykając ich łuski, zapobiegając puszeniu i zatrzymując wilgoć, sprawiając, że stają się one miękkie, lśniące i łatwiejsze do ułożenia.

Co włosom dają adaptogeny?

Adaptogeny poprawiają ogólną kondycję włosów poprzez wzmocnienie ich przed czynnikami stresogennymi, takimi jak zanieczyszczenia, promieniowanie UV czy wolne rodniki. Działają ochronnie, regenerująco i odżywczo, co przekłada się na zdrowszy wygląd, większą elastyczność, połysk oraz redukcję problemów takich jak wypadanie czy nadmierne przetłuszczanie.

