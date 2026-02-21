Perfumy od zawsze odgrywały kluczową rolę w życiu największych gwiazd, będąc nie tylko elementem codziennej pielęgnacji, lecz także symbolem statusu i wyrafinowania. W przypadku Marilyn Monroe wybór padł na jeden z zapachów od marki Chanel, który do dziś jest ikoną wśród kobiet na całym świecie. Prześledźmy, co sprawiło, że to właśnie ta kompozycja skradła serce nieśmiertelnej legendy Hollywood.

Jakie były ulubione perfumy Marilyn Monroe

Marilyn Monroe to niekwestionowana ikona kobiecości, która pachniała jednym konkretnym zapachem. Chodzi oczywiście o kultowe perfumy Chanel No. 5, nazywane synonimem luksusu i ponadczasowej elegancji. Perfumy te zostały zaprojektowane tak, by wyrażać esencję kobiecości i niezależności, które były bliskie wartościom wyznawanym przez samą Coco Chanel.

Wybór Marilyn Monroe był nieprzypadkowy, ponieważ ikona kina doceniła nie tylko samą kompozycję zapachową tych perfum, ale także ich nowoczesny charakter. Ten zapach idealnie odzwierciedlał jej osobowość, czyli połączenie zmysłowości i delikatności z wyrazistością, ekstrawertyzmem i pewnością siebie.

W wywiadzie z 1952 roku powiedziała: „Noszę tylko kilka kropel Chanel No. 5 do łóżka”. To zdanie szybko stało się legendą i wiele lat później, z okazji 100-lecia istnienia perfum Chanel No. 5, marka wprowadziła limitowane edycje, których design inspirowany był właśnie słynnym cytatem Marilyn Monroe.

Jak pachnie Chanel No. 5?

Perfumy te powstały w 1921 roku na zamówienie Gabrielle Chanel. Perfumiarz Ernest Beaux otrzymał zadanie stworzenia pierwszego na świecie zapachu, który odda nowoczesność i złożoność kobiecej natury. Z przygotowanych przez niego 10 próbek wybrano piątą i właśnie stąd wzięła się nazwa perfum.

Chanel No. 5 zachwyca bogactwem i złożonością nut zapachowych. Otwierają go świeże akordy cytrusów: bergamotki, cytryny, ylang-ylang i neroli. Serce kompozycji tworzą klasyczne kwiatyk, a dokładniej róża majowa, jaśmin, irys i konwalia. Baza to pudrowe i ciepłe nuty: drzewo sandałowe, białe piżmo, bursztyn, wanilia, mech i paczul. Ten wielowarstwowy charakter nadaje perfumom unikalną głębię i trwałość, a także sprawia, że każda aplikacja zapachu układa się indywidualnie na skórze.

Komu sprawdzą się perfumy Chanel No. 5?

Perfumy Chanel No. 5, dzięki wyjątkowej formule opartej na aldehydach oraz bogatej kompozycji kwiatowej, symbolizują luksus i nowoczesną kobiecość. Sprawdzą się więc kobietom w każdym wieku i o różnych stylach. Najlepiej sprawdzają się osobom, które cenią sobie elegancję i estetykę old money, gdzie pierwsze skrzypce grają jakościowe materiały, klasyczne kroje i ponadczasowe kolory. Taka mgiełka zapachu będzie jednak idealnym dopełnieniem nie tylko wieczorowej sukni, ale i efektownego damskiego garnituru w towarzystwie szpilek.

