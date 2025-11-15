Perfumy Lou De Pre Kashmir Pink wzbudzają ogromne zainteresowanie. To zapach, który może konkurować z luksusowymi markami, a kosztuje zaledwie 72,99 zł za 90 ml. Dostępny jest wyłącznie w drogeriach Rossmann.

To propozycja dla kobiet, które pragną otulić się subtelnym, ale wyrazistym aromatem, który utrzymuje się na skórze przez wiele godzin – nawet po kąpieli. Kompozycja została zaprojektowana z myślą o osobach ceniących romantyzm, wrażliwość i głębię zapachu.

Perfumy - Fot. rossmann.pl

Komu dedykowane są perfumy Lou De Pre Kashmir Pink?

Perfumy Lou De Pre Kashmir Pink zostały stworzone z myślą o kobietach wrażliwych, pełnych wyobraźni oraz romantyczkach. To zapach dla tych, które odnajdują piękno w codzienności i cenią sobie nuty delikatności połączone z tajemniczością. Producent podkreśla, że kompozycja została stworzona specjalnie dla kobiet szukających subtelności z odrobiną głębi.

W jakich okazjach sprawdzą się perfumy Kashmir Pink?

Kashmir Pink to zapach uniwersalny – idealny zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Kwiatowo-owocowe połączenie z dodatkiem drzewnych i balsamicznych nut sprawia, że jest to idealna opcja zarówno na spotkania służbowe, jak i romantyczne kolacje czy wieczorne wyjścia.

Dzięki długotrwałemu aromatowi, który utrzymuje się nawet po prysznicu, jest to świetny wybór dla kobiet, które chcą czuć się świeżo i elegancko przez cały dzień.

Jak pachną perfumy Lou De Pre Kashmir Pink?

Lou De Pre Kashmir Pink to wyrafinowana kompozycja kwiatowo-owocowa z ciepłym, kaszmirowym tłem. Nuty głowy wprowadzają w zapachową opowieść świeżością bergamotki, słodyczą liczi i rabarbaru, przełamanych gałką muszkatołową. Serce kompozycji stanowią romantyczne akordy róży, piwonii i petalii, uzupełnione kremową wanilią i otulającym piżmem. Całość dopełniają intensywne i ciepłe nuty bazy – kadzidło, drzewo kaszmirowe, wetyweria oraz drzewo cedrowe.

Zalecany sposób stosowania to aplikacja jednej lub dwóch dawek perfum w okolice szyi i nadgarstków – w zależności od indywidualnych preferencji.

