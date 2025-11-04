Armaf Club de Nuit Untold to arabskie perfumy dostępne w ofercie drogerii Rossmann. Przykuwają uwagę już od pierwszej aplikacji – orientalne, zmysłowe i wyjątkowo intensywne.

Kompozycja zapachowa łączy w sobie egzotyczny szafran, słodki jaśmin, zmysłową ambrę oraz głębokie nuty drzewa bursztynowego, żywicy jodłowej i cedru. Wszystko to tworzy wyjątkowy aromat, który idealnie sprawdzi się w chłodniejszych miesiącach roku. Armaf Club de Nuit Untold to propozycja dla osób poszukujących eleganckiego, orientalnego zapachu, który zostaje z nami na długo i emanuje luksusem.

Dla kogo powstał zapach Armaf Club de Nuit Untold?

Club de Nuit Untold od Armaf za 129,99 zł to perfumy unisex, skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Zapach stworzono z myślą o osobach, które cenią wyraziste, orientalne kompozycje i nie boją się intensywnych nut. Idealny dla użytkowników poszukujących perfum wyrafinowanych, eleganckich i zmysłowych, które wyróżnią ich z tłumu.

Ten aromat przypadnie do gustu osobom dojrzałym, świadomym swojego stylu i szukającym czegoś więcej niż przeciętny zapach z sieciówki. Wysokie stężenie kompozycji zapachowej sprawia, że perfumy są trwałe i intensywne, dlatego doskonale nadają się dla osób, które oczekują długotrwałego efektu.

Na jakie okazje warto sięgnąć po ten zapach?

Armaf Club de Nuit Untold to zapach, który najlepiej sprawdza się w chłodniejszych porach roku – jesienią i zimą. Jego bogata kompozycja z ciepłą ambrą i balsamicznymi nutami żywicy jodłowej idealnie komponuje się z atmosferą zimowych wieczorów, tworząc otulający aromat.

Są to także perfumy idealny na specjalne okazje – eleganckie kolacje, spotkania biznesowe czy uroczyste przyjęcia. Trwałość i głębia zapachu sprawiają, że utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, pozostawiając wyraźny, ale nie przytłaczający ślad.

Jakie nuty zapachowe kryje Club de Nuit Untold?

Zapach Armaf Club de Nuit Untold otwiera się wyrazistym akordem szafranu i jaśminu. To połączenie nadaje kompozycji egzotyczny, lekko słodki i aksamitny charakter. W sercu zapachu dominuje złocista ambra oraz ciepłe drzewo bursztynowe – te nuty odpowiadają za głębię i zmysłowość aromatu.

Baza perfum zbudowana została na żywicy jodłowej i szlachetnym cedrze. Te składniki nadają całości balsamicznego wykończenia i eleganckiej drzewnej głębi. Taka struktura zapachu sprawia, że Club de Nuit Untold zachowuje swoją intensywność i trwałość przez długi czas.

