Różane perfumy to nie tylko klasyka, ale także nieprzemijająca elegancja, która przyciąga uwagę od pierwszego kontaktu. W czasach, gdy zapach staje się wizytówką osobowości, coraz więcej pań poszukuje kompozycji, które łączą zmysłowość z luksusem. Ten zapach był stworzony z myślą o tym, by dawać vibe kobiety pewnej siebie, z klasą, która ceni w perfumach głębię i niebanalność.

Różane perfumy dają vibe zapachu Toma Forda

Lattafa Velvet Rose to propozycja dla miłośniczek wyrafinowanych kompozycji zapachowych. Perfumy wyróżniają się intensywnym aromatem, który od pierwszego zetknięcia może przywołać skojarzenia z luksusowymi perfumami znanych marek. Różane perfumy w tej wersji mogą dać uczucie, jak po psiknięciu się kompozycją od Toma Forda - drogą, wyrafinowaną, mocną i elegancką.

Ten zapach to połączenie klasyki i nowoczesności. Nuty głowy otwierają się świeżą różą i intensywną paczulą, które przenoszą zmysły w świat luksusu. Nuty serca wypełnione są głębokim labdanum i piżmem, a całość wieńczy żywica w duecie z kolejną warstwą piżma. Takie zestawienie sprawia, że zapach jest ciepły, zmysłowy i długo utrzymuje się na skórze.

Lattafa Velvet Rose, fot. mat. prasowe

Luksusowy zapach róży to ideał na zimę

Różane perfumy w stylu Velvet Rose doskonale sprawdzają się w chłodniejsze dni. Zimowa aura potęguje głębię i trwałość, pozwalając wybrzmieć każdej z nut. To zapach stworzony dla kobiet, które szukają nie tylko ładnego aromatu, ale również emocji i wyjątkowej atmosfery. Ta kompozycja otula miękko skórę swoją kremowością i ciepłem z lekką charakterystyczną ziemistością. Odpowiada za nią paczula, czyli składnik, który nadaje nutkę tajemniczego orientu. To sensualny, charakterny zapach, który co prawda może nie spodobać się każdemu, ale z pewnością pozostawia niezapomniane wrażenie.

To także świetny wybór dla osób, które szukają perfum w stylu popularnych luksusowych marek, lecz w bardziej przystępnej cenie. Lattafa to jedna z najpopularniejszych marek, jeśli chodzi o arabskie perfumy, które już od kilku sezonów zachwycają kobiety boskimi flakonami i głębokimi, trwałymi zapachami.

