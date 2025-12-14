Krem przeciwzmarszczkowy Janda stworzono z myślą o kobietach 70+, które szukają skutecznego wsparcia w codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej. Marka wykorzystała w tym produkcie zaawansowaną technologię i luksusowe składniki, aby dostarczyć kompleksowe rozwiązanie przeciw oznakom starzenia się skóry. Krem dostępny jest w drogerii Rossmann i należy do serii Siła Nici Kosmetycznych, co podkreśla jego innowacyjny charakter.

Jakich efektów spodziewać się po kremie przeciwzmarszczkowym Janda?

Krem Janda Czarna Róża to zaawansowana odpowiedź na potrzeby dojrzałej skóry. Formuła została opracowana z myślą o kobietach borykających się z utratą jędrności, zmarszczkami — także głębokimi, tzw. marionetkowymi — i nierównym kolorytem.

Krem poprawia gęstość skóry, przywraca jej sprężystość oraz rozjaśnia przebarwienia. Idealnie sprawdza się jako krem na dzień, również pod makijaż. Jego nieobciążająca formuła szybko się wchłania, nie pozostawia lepkiej ani tłustej warstwy.

Janda Czarna Róża, fot. mat. prasowe

Skład kremu anti-aging

Formuła kremu Janda Siła Nici Kosmetycznych oparta została na kompleksowej kompozycji składników aktywnych, dobranych z myślą o pielęgnacji skóry dojrzałych kobiet. Ich synergiczne działanie ma zapewnić widoczny efekt wygładzenia i rozświetlenia cery. Skład kremu to połączenie luksusu i skuteczności, co czyni go kosmetykiem premium dla wymagającej cery. W formule znajdziesz składniki:

czarna róża – działa regenerująco i wygładzająco, nadając skórze świeżość i zdrowy blask,

– działa regenerująco i wygładzająco, nadając skórze świeżość i zdrowy blask, złoty 24-karatowy nośnik – zwiększa biodostępność składników przeciwzmarszczkowych, wzmacniając ich skuteczność,

– zwiększa biodostępność składników przeciwzmarszczkowych, wzmacniając ich skuteczność, system przeciw przebarwieniom – rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry, redukując aktywność melanogenezy,

– rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry, redukując aktywność melanogenezy, nieinwazyjne „nici” zgęszczające – zwiększają gęstość kolagenu nawet o 103% po 28 dniach stosowania, dzięki czemu skóra wygląda na młodszą,

– zwiększają gęstość kolagenu nawet o 103% po 28 dniach stosowania, dzięki czemu skóra wygląda na młodszą, proteiny sojowe – przywracają skórze komfort, elastyczność i zmniejszają widoczność zmarszczek,

– przywracają skórze komfort, elastyczność i zmniejszają widoczność zmarszczek, peptyd aktywujący – pobudza skórę do regeneracji i odbudowy, zwiększając jej napięcie i jędrność.

Zalety i wady kremu z czarną różą

Krem przeciwzmarszczkowy Janda Czarna Róża cieszy się bardzo wysoką oceną — 4,9/5 na podstawie 88 opinii na stronie Rossmann. Konsumentki chwalą go za skuteczność w wygładzaniu zmarszczek i poprawie gęstości skóry. Doceniany jest również za intensywne nawilżenie i przywrócenie komfortu suchej cerze. Wiele użytkowniczek wspomina także o wyjątkowym, przyjemnym zapachu, który umila codzienną aplikację.

Sprawdza się na typie mojej skóry. Krem szybko się wtapia w skórę, bez rolowania. Wszystko zgodne z opisem, efekty super napisała jedna z klientek Rossmanna.

Przeglądając recenzje trudno trafić na wady, o których wspomniałyby klientki Rosmanna. Bardziej wynikają one z subiektywnej oceny i oczekiwań. Chociażby zapach, który wiele osób określa jako przepiękny i luksusowy, nie podpasował każdemu. Dlatego warto na własnej skórze przekonać się, jak będzie w naszym przypadku.

