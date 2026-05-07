Jako redaktorka beauty ręczę, że te 5 kosmetyków zachwyci każdą mamę. Prasują zmarszczki jak żelazko
Kosmetyki nawilżające i wygładzające to zawsze dobra opcja na prezent na Dzień Matki 2026. Wybrałam i oceniłam 5 serii kosmetyków, które na pewno spodobają się każdej dojrzałej kobiecie. Twoja mama też będzie nimi zachwycona. Poznaj mój wybór.
Nadchodzący Dzień Matki motywuje nas do poszukiwania niezwykłych prezentów dla tych wspaniałych kobiet. Wśród upominków, które zawsze trafią w gust kobiety, zdecydowanie są kosmetyki do pielęgnacji, a przede wszystkim kremy, które nie tylko nawilżają, ale też chronią skórę oraz ją wygładzają i ujędrniają. Tak działają również produkty, które znajdziecie na mojej liście. Wybrałam TOP 5 kosmetyków na prezent na Dzień Matki 2026, które moim zdaniem spodobają się każdej kobiecie w dojrzałym wieku.
1. Cliv - czarna seria z PDRN i śluzem ślimaka
Marka Cliv niedawno wprowadziła na rynek prawdziwą perełkę. To seria kosmetyków opartych na koreańskich procedurach piękna oraz mocy czarnych składników aktywnych. Znajdziemy tu m.in.: czarny kawior, filtrat ze śluzu czarnego ślimaka, a także najmodniejszy składnik tego sezonu - PDRN, czyli fragmenty DNA łososia. Wszystko to sprawia, że ta seria kosmetyków cudownie nawilża, wygładza oraz poprawia sprężystość skóry i ją regeneruje.
W skład serii wchodzi przede wszystkim klasyczny krem oraz ampułka, która ma natychmiastowe działanie - błyskawicznie się wchłania i od razu wygładza cerę. Wśród czarnych produktów Cliv znajdziemy również piankę do mycia twarzy o kremowej konsystencji, która zapewnia rewelacyjne oczyszczenie skóry.
Moja ocena serii: 9/10
- Jak się zachowuje na skórze? Szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu - 2/2.
- Stosunek ceny do jakości: nie są to tanie produkty, w Hebe z reguły za sam krem trzeba zapłacić 150 zł, drugie tyle za ampułkę, a za piankę około 100 zł, ale często są w promocji - 1/2.
- Efekt: natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie skóry - 2/2.
- Dostępność i aplikacja: do kupienia w Hebe, błyskawiczna aplikacja - 2/2.
- Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.
2. BasicLab - seria Estrogenis
Ta seria to moje ostatnie odkrycie. Przeznaczona jest do pielęgnacji skóry w okresie menopauzalnym, ale świetnie sprawdzi się także w fazie perimenopauzy jako rewelacyjne przygotowanie cery do tego istotnego w życiu każdej kobiety etapu. Są to kosmetyki zapewniające intensywny anti-aging oraz poprawiające gęstość skóry.
W skład serii wchodzą produkty na dzień i na noc. Peptydy prokolagenowe i hydrolizowany kolagen widocznie wygładzają zmarszczki i dbają o prawidłowe nawilżenie skóry. W kremie pod oczy zawarta jest witamina K, która redukuje cienie. Z kolei na noc nakładamy krem z kwasem bursztynowym i fitosfingozyną, czyli składnikami, które stymulują produkcję kolagenu i poprawiają integralność bariery naskórka. A wieczorny krem pod oczy z kompleksem czynników EGF redukuje skłonność do powstawania nowych zmarszczek w tej delikatnej okolicy.
Moja ocena serii: 9/10
- Jak się zachowuje na skórze? Ma masełkową konsystencję, która gładko się rozprowadza i zostawia przyjemne uczucie - 2/2.
- Stosunek ceny do jakości: to produkty z wyższej półki cenowej, ale dostępne w drogeriach. Krem pod oczy kosztuje ok. 180 zł, a krem do twarzy ok. 270 zł - 1/2.
- Efekt: kosmetyki szybko się wchłaniają i wyraźnie czuć nawilżenie oraz ujędrnienie skóry - 2/2.
- Dostępność i aplikacja: do kupienia w Super-Pharm, błyskawiczna aplikacja - 2/2.
- Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.
3. Sesderma Sescacay - krem z olejem cacay
Marka Sesderma wydała ostatnio na świat świeżuteńką linię kosmetyków, których głównym składnikiem jest olej cacay bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E i naturalny retinol. W zestawie znajduje się odmładzający krem do twarzy, który wygładza, koi i nawilża skórę. W skład tej serii wchodzą również krem pod oczy oraz olejek i balsam do ciała.
Kosmetyki Sesdermy z reguły mają fajną konsystencję. Nie są zbyt leiste, ale jednocześnie nie za gęste. Doskonale rozprowadzają się na skórze, szybko wchłaniają i nie zostawiają tłustego filmu - nawet jeżeli są w nich zawarte olejki, tak jak w tym przypadku. Seria Sescacay również charakteryzuje się taką konsystencją, a do tego cudownie ujędrnia i nawilża, zostawiając skórę wygładzoną i mięciutką.
Moja ocena serii: 9/10
- Jak się zachowuje na skórze? Szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu - 2/2.
- Stosunek ceny do jakości: są to kosmetyki, za które trzeba zapłacić ok. 150-200 zł, ale znajdziemy je w popularnych drogeriach - 1/2.
- Efekt: natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie skóry - 2/2.
- Dostępność i aplikacja: dostępne np. w Hebe, błyskawiczna aplikacja - 2/2.
- Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.
4. Clarena - seria z kawiorem
Clarena to popularna marka znana z kosmetyków anti-aging. Seria z kawiorem i perłą jest jedną z moich ulubionych przeznaczonych do skóry dojrzałej. W jej skład wchodzi delikatny żel micelarny o działaniu oczyszczającym i wygładzającym, łagodzący tonik micelarny oraz drobnoziarnisty peeling enzymatyczno-mechaniczny, który zawiera fajne drobinki złuszczające skórę. Podobne drobinki znajdziemy w delikatnym, rewelacyjnie wygładzającym kremie do twarzy.
W tej serii znajduje się również serum z nicacynamidem. Ten lekki booster błyskawicznie się wchłania, nawilża, wygładza i rozświetla skórę. Muszę też podkreślić przyjemny, delikatny zapach tych kosmetyków, który zachwycił mnie już przy pierwszym nałożeniu na twarz.
Moja ocena serii: 8/10
- Jak się zachowuje na skórze? Łatwo się rozprowadza, przyjemnie wchłania się w skórę - 2/2.
- Stosunek ceny do jakości: kosmetyki nie są ogólnodostępne, raczej do kupienia w profesjonalnych salonach i na stronie producenta, ale ich cena nie jest wysoka - w granicach 60-70 zł za kosmetyk - 1/2.
- Efekt: natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie skóry - 2/2.
- Dostępność i aplikacja: łatwa aplikacja, ale nie są ogólnodostępne - 1/2.
- Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.
5. Yves Rocher - seria anti-age global
Na koniec jedna ze sztandardowych serii o działaniu anti-agingowym marki Yves Rocher. Znajdziemy w niej m.in. micro-serum intensywnie rozświetlające, wzbogacone o ekstrakt z rośliny Achillea Maritima. Wspiera ochronę komórek skóry przed stresem oksydacyjnym i redukuje oznaki starzenia. Dodatkowo odbija światło, zapewniając naszej cerze blask i świeżość.
W zestawie znajdziemy także krem na dzień lub na noc oraz rozświetlający krem pod oczy, przeciwzmarszczkową esencję korygującą czy dwufazowy koncentrat naprawczy na noc, który świetnie regeneruje i odżywia skórę.
Moja ocena serii: 7/10
- Jak się zachowuje na skórze? Szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu - 2/2.
- Stosunek ceny do jakości: produkty dostępne są głównie na stronie producenta i w większości kosztują powyżej 200 zł - 0/2.
- Efekt: natychmiastowe nawilżenie i odżywienie skóry, cudnie rozświetlają - 2/2.
- Dostępność i aplikacja: dostępne głównie na stronie producenta, łatwa aplikacja - 1/2.
- Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.
