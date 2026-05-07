Nadchodzący Dzień Matki motywuje nas do poszukiwania niezwykłych prezentów dla tych wspaniałych kobiet. Wśród upominków, które zawsze trafią w gust kobiety, zdecydowanie są kosmetyki do pielęgnacji, a przede wszystkim kremy, które nie tylko nawilżają, ale też chronią skórę oraz ją wygładzają i ujędrniają. Tak działają również produkty, które znajdziecie na mojej liście. Wybrałam TOP 5 kosmetyków na prezent na Dzień Matki 2026, które moim zdaniem spodobają się każdej kobiecie w dojrzałym wieku.

1. Cliv - czarna seria z PDRN i śluzem ślimaka

Marka Cliv niedawno wprowadziła na rynek prawdziwą perełkę. To seria kosmetyków opartych na koreańskich procedurach piękna oraz mocy czarnych składników aktywnych. Znajdziemy tu m.in.: czarny kawior, filtrat ze śluzu czarnego ślimaka, a także najmodniejszy składnik tego sezonu - PDRN, czyli fragmenty DNA łososia. Wszystko to sprawia, że ta seria kosmetyków cudownie nawilża, wygładza oraz poprawia sprężystość skóry i ją regeneruje.

W skład serii wchodzi przede wszystkim klasyczny krem oraz ampułka, która ma natychmiastowe działanie - błyskawicznie się wchłania i od razu wygładza cerę. Wśród czarnych produktów Cliv znajdziemy również piankę do mycia twarzy o kremowej konsystencji, która zapewnia rewelacyjne oczyszczenie skóry.

Fot. archiwum prywatne

Moja ocena serii: 9/10

Jak się zachowuje na skórze? Szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: nie są to tanie produkty, w Hebe z reguły za sam krem trzeba zapłacić 150 zł, drugie tyle za ampułkę, a za piankę około 100 zł, ale często są w promocji - 1/2.

Efekt: natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie skóry - 2/2.

Dostępność i aplikacja: do kupienia w Hebe, błyskawiczna aplikacja - 2/2.

Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.

2. BasicLab - seria Estrogenis

Ta seria to moje ostatnie odkrycie. Przeznaczona jest do pielęgnacji skóry w okresie menopauzalnym, ale świetnie sprawdzi się także w fazie perimenopauzy jako rewelacyjne przygotowanie cery do tego istotnego w życiu każdej kobiety etapu. Są to kosmetyki zapewniające intensywny anti-aging oraz poprawiające gęstość skóry.

W skład serii wchodzą produkty na dzień i na noc. Peptydy prokolagenowe i hydrolizowany kolagen widocznie wygładzają zmarszczki i dbają o prawidłowe nawilżenie skóry. W kremie pod oczy zawarta jest witamina K, która redukuje cienie. Z kolei na noc nakładamy krem z kwasem bursztynowym i fitosfingozyną, czyli składnikami, które stymulują produkcję kolagenu i poprawiają integralność bariery naskórka. A wieczorny krem pod oczy z kompleksem czynników EGF redukuje skłonność do powstawania nowych zmarszczek w tej delikatnej okolicy.

Fot. archiwum prywatne

Moja ocena serii: 9/10

Jak się zachowuje na skórze? Ma masełkową konsystencję, która gładko się rozprowadza i zostawia przyjemne uczucie - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: to produkty z wyższej półki cenowej, ale dostępne w drogeriach. Krem pod oczy kosztuje ok. 180 zł, a krem do twarzy ok. 270 zł - 1/2.

Efekt: kosmetyki szybko się wchłaniają i wyraźnie czuć nawilżenie oraz ujędrnienie skóry - 2/2.

Dostępność i aplikacja: do kupienia w Super-Pharm, błyskawiczna aplikacja - 2/2.

Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.

3. Sesderma Sescacay - krem z olejem cacay

Marka Sesderma wydała ostatnio na świat świeżuteńką linię kosmetyków, których głównym składnikiem jest olej cacay bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E i naturalny retinol. W zestawie znajduje się odmładzający krem do twarzy, który wygładza, koi i nawilża skórę. W skład tej serii wchodzą również krem pod oczy oraz olejek i balsam do ciała.

Kosmetyki Sesdermy z reguły mają fajną konsystencję. Nie są zbyt leiste, ale jednocześnie nie za gęste. Doskonale rozprowadzają się na skórze, szybko wchłaniają i nie zostawiają tłustego filmu - nawet jeżeli są w nich zawarte olejki, tak jak w tym przypadku. Seria Sescacay również charakteryzuje się taką konsystencją, a do tego cudownie ujędrnia i nawilża, zostawiając skórę wygładzoną i mięciutką.

Fot. archiwum prywatne

Moja ocena serii: 9/10

Jak się zachowuje na skórze? Szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: są to kosmetyki, za które trzeba zapłacić ok. 150-200 zł, ale znajdziemy je w popularnych drogeriach - 1/2.

Efekt: natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie skóry - 2/2.

Dostępność i aplikacja: dostępne np. w Hebe, błyskawiczna aplikacja - 2/2.

Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.

4. Clarena - seria z kawiorem

Clarena to popularna marka znana z kosmetyków anti-aging. Seria z kawiorem i perłą jest jedną z moich ulubionych przeznaczonych do skóry dojrzałej. W jej skład wchodzi delikatny żel micelarny o działaniu oczyszczającym i wygładzającym, łagodzący tonik micelarny oraz drobnoziarnisty peeling enzymatyczno-mechaniczny, który zawiera fajne drobinki złuszczające skórę. Podobne drobinki znajdziemy w delikatnym, rewelacyjnie wygładzającym kremie do twarzy.

W tej serii znajduje się również serum z nicacynamidem. Ten lekki booster błyskawicznie się wchłania, nawilża, wygładza i rozświetla skórę. Muszę też podkreślić przyjemny, delikatny zapach tych kosmetyków, który zachwycił mnie już przy pierwszym nałożeniu na twarz.

Fot. archiwum prywatne

Moja ocena serii: 8/10

Jak się zachowuje na skórze? Łatwo się rozprowadza, przyjemnie wchłania się w skórę - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: kosmetyki nie są ogólnodostępne, raczej do kupienia w profesjonalnych salonach i na stronie producenta, ale ich cena nie jest wysoka - w granicach 60-70 zł za kosmetyk - 1/2.

Efekt: natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie skóry - 2/2.

Dostępność i aplikacja: łatwa aplikacja, ale nie są ogólnodostępne - 1/2.

Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.

5. Yves Rocher - seria anti-age global

Na koniec jedna ze sztandardowych serii o działaniu anti-agingowym marki Yves Rocher. Znajdziemy w niej m.in. micro-serum intensywnie rozświetlające, wzbogacone o ekstrakt z rośliny Achillea Maritima. Wspiera ochronę komórek skóry przed stresem oksydacyjnym i redukuje oznaki starzenia. Dodatkowo odbija światło, zapewniając naszej cerze blask i świeżość.

W zestawie znajdziemy także krem na dzień lub na noc oraz rozświetlający krem pod oczy, przeciwzmarszczkową esencję korygującą czy dwufazowy koncentrat naprawczy na noc, który świetnie regeneruje i odżywia skórę.

Fot. archiwum prywatne

Moja ocena serii: 7/10

Jak się zachowuje na skórze? Szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu - 2/2.

Stosunek ceny do jakości: produkty dostępne są głównie na stronie producenta i w większości kosztują powyżej 200 zł - 0/2.

Efekt: natychmiastowe nawilżenie i odżywienie skóry, cudnie rozświetlają - 2/2.

Dostępność i aplikacja: dostępne głównie na stronie producenta, łatwa aplikacja - 1/2.

Opakowanie: eleganckie, idealne na prezent - 2/2.

