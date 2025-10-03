Serum BOOST 7.5 marki Floslek to przełomowy produkt inspirowany kosmetologią regeneracyjną, który bazuje na osiągnięciach biotechnologii. Każdy mililitr tego aktywnego serum zawiera aż 750 milionów roślinnych egzosomów pochodzących z Centella asiatica. W połączeniu z biomimetycznymi peptydami i kompleksem intensywnie nawilżających składników, serum zapewnia kompleksową poprawę kondycji skóry.

Jak działa to serum?

Działanie serum zostało potwierdzone w badaniach aparaturowych. Wyniki są jednoznaczne:

poprawa jędrności skóry do 10,5%,

poprawa elastyczności skóry do 9,6%.

To realne zmiany, nie puste obietnice. Skóra staje się widocznie bardziej napięta, wygładzona i pełna blasku.

Nie tylko aparatura, ale również użytkowniczki zauważyły efekty stosowania serum BOOST 7.5:

92% badanych zauważyło regenerację skóry,

85% potwierdziło efekt rewitalizacji i redukcję suchości,

81% odczuło efekt liftingu i poprawę witalności skóry.

To właśnie te wyniki czynią serum jednym z najbardziej obiecujących produktów w pielęgnacji skóry dojrzałej i zmęczonej.

Nakładaj serum regularnie, a wtedy zacznie działać, Fot. materiały prasowe

Składniki, które robią robotę

Egzosomy to mikroskopijne pęcherzyki, które komórki – w tym roślinne – wydzielają do środowiska. Ich funkcja jest kluczowa: odpowiadają za komunikację międzykomórkową i transport cennych substancji, takich jak lipidy, białka, cytokiny, enzymy, kwasy nukleinowe oraz czynniki wzrostu.

Właśnie te właściwości sprawiają, że egzosomy są tak efektywne w pielęgnacji skóry – docierają głęboko i wspomagają procesy regeneracyjne od wewnątrz.

Oprócz egzosomów, serum zawiera:

peptydy biomimetyczne o działaniu przeciwzmarszczkowym ,

, molekuły higroskopijne będące częścią NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego skóry,

polimery zapobiegające utracie wody z naskórka.

Dzięki temu serum zapewnia intensywne nawilżenie, wygładzenie i odbudowę struktury skóry.

Jak stosować serum BOOST 7.5?

Idealnie sprawdza się jako booster pod krem, ale może być również aplikowane samodzielnie. Bezzapachowa formuła umożliwia stosowanie także w delikatnych okolicach oczu. Serum można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Produkt nadaje się pod makijaż, więc może stać się praktycznym elementem codziennej pielęgnacji.

Kto skorzysta najbardziej?

Produkt przeznaczony jest dla osób:

ze skórą dojrzałą,

z oznakami starzenia,

przesuszoną,

zmęczoną i pozbawioną blasku.

To intensywny shot składników aktywnych, który zauważalnie poprawia kondycję i wygląd skóry. W połączeniu z kremami z tej samej linii tworzy skuteczny duet pielęgnacyjny.

Obecnie serum BOOST 7.5 dostępne jest w cenie promocyjnej 63,99 zł (poprzednio 79,99 zł). To dobra inwestycja w zdrową i jędrną skórę bez konieczności sięgania po inwazyjne metody.

