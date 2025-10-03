To innowacyjne serum prasuje zmarszczki jak żelazko. 40-ko, będziesz zachwycona
To rewolucyjne serum poprawia jędrność i elastyczność skóry i zawiera aż 750 milionów egzosomów w jednym mililitrze. Efekty jego działania potwierdzono badaniami. Produkt liftinguje, nawilża i redukuje zmarszczki. A przy tym nie kosztuje majątku. Zakup może okazać się dobrą inwestycją w młodszy wygląd dojrzałej skóry.
Serum BOOST 7.5 marki Floslek to przełomowy produkt inspirowany kosmetologią regeneracyjną, który bazuje na osiągnięciach biotechnologii. Każdy mililitr tego aktywnego serum zawiera aż 750 milionów roślinnych egzosomów pochodzących z Centella asiatica. W połączeniu z biomimetycznymi peptydami i kompleksem intensywnie nawilżających składników, serum zapewnia kompleksową poprawę kondycji skóry.
Jak działa to serum?
Działanie serum zostało potwierdzone w badaniach aparaturowych. Wyniki są jednoznaczne:
- poprawa jędrności skóry do 10,5%,
- poprawa elastyczności skóry do 9,6%.
To realne zmiany, nie puste obietnice. Skóra staje się widocznie bardziej napięta, wygładzona i pełna blasku.
Nie tylko aparatura, ale również użytkowniczki zauważyły efekty stosowania serum BOOST 7.5:
- 92% badanych zauważyło regenerację skóry,
- 85% potwierdziło efekt rewitalizacji i redukcję suchości,
- 81% odczuło efekt liftingu i poprawę witalności skóry.
To właśnie te wyniki czynią serum jednym z najbardziej obiecujących produktów w pielęgnacji skóry dojrzałej i zmęczonej.
Składniki, które robią robotę
Egzosomy to mikroskopijne pęcherzyki, które komórki – w tym roślinne – wydzielają do środowiska. Ich funkcja jest kluczowa: odpowiadają za komunikację międzykomórkową i transport cennych substancji, takich jak lipidy, białka, cytokiny, enzymy, kwasy nukleinowe oraz czynniki wzrostu.
Właśnie te właściwości sprawiają, że egzosomy są tak efektywne w pielęgnacji skóry – docierają głęboko i wspomagają procesy regeneracyjne od wewnątrz.
Oprócz egzosomów, serum zawiera:
- peptydy biomimetyczne o działaniu przeciwzmarszczkowym,
- molekuły higroskopijne będące częścią NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego skóry,
- polimery zapobiegające utracie wody z naskórka.
Dzięki temu serum zapewnia intensywne nawilżenie, wygładzenie i odbudowę struktury skóry.
Jak stosować serum BOOST 7.5?
Idealnie sprawdza się jako booster pod krem, ale może być również aplikowane samodzielnie. Bezzapachowa formuła umożliwia stosowanie także w delikatnych okolicach oczu. Serum można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Produkt nadaje się pod makijaż, więc może stać się praktycznym elementem codziennej pielęgnacji.
Kto skorzysta najbardziej?
Produkt przeznaczony jest dla osób:
- ze skórą dojrzałą,
- z oznakami starzenia,
- przesuszoną,
- zmęczoną i pozbawioną blasku.
To intensywny shot składników aktywnych, który zauważalnie poprawia kondycję i wygląd skóry. W połączeniu z kremami z tej samej linii tworzy skuteczny duet pielęgnacyjny.
Obecnie serum BOOST 7.5 dostępne jest w cenie promocyjnej 63,99 zł (poprzednio 79,99 zł). To dobra inwestycja w zdrową i jędrną skórę bez konieczności sięgania po inwazyjne metody.
