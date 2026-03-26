Koreańska pielęgnacja cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie. Trudno się temu dziwić, bo opiera się przede wszystkim na dogłębnym nawilżaniu skóry oraz anti-agingu. Ostatnio pisałam, że koreańskie 3 kroki w pielęgnacji skóry są w stanie zdzialać cuda z naszą cerą. Szczegółnie, jeśli wprowadzimy do swojej rutyny składniki aktywne uwielbiane przez Azjatki. Jakiś czas temu głośno było o śluzie ślimaka, który jest must have w koreańskiej pielęgnacji. Teraz coraz większą popularnością cieszą się kosmetyki z PDRN. W Hebe pojawiła się świeżynka od marki CLIV, która łączy w sobie oba składniki aktywne.

Śluz ślimaka i PDRN, czyli dwa w jednym

Śluz ślimaka i PDRN - to dwa składniki aktywne, które kochają Azjatki i coraz częściej sięgają po nie także Polki. My też chętnie bierzemy je pod lupę. Już jakiś czas temu testowałyśmy krem anti-aging z PDRN oraz serum z PDRN. Nie spotkałyśmy się jednak do tej pory z kosmetykiem, który połączyłby ten nawilżający składnik aktywny z... równie popularnym śluzem ślimaka.

Polki kochają oba składniki aktywne, w związku z czym marka CLIV postanowiła wyjść im naprzeciw. W popularnej drogerii Hebe pojawił się wygładzająco-ujędrniający krem do twarzy czarny ślimak&PDRN, który ma zapewnić nam nawilżenie, elastyczność skóry i przede wszystkim - promienny wygląd. A to wszystko zamknięte w eleganckim, czarnym opakowaniu.

Wygładzająco - ujędrniający krem do twarzy Cliv Black Snail & PDRN, Fot. materiały prasowe, Cliv

Krem Black Snail & PDRN to hit koreańskiej pielęgnacji

W Korei czarne składniki aktywne od dawna uznawane są za bardziej skoncentrowane i bogatsze w substancje aktywne niż np. popularna w Europie witamina C. W azjatyckich recepturach pojawiają się czarny żeń-szeń, czarna trufla czy filtrat ze śluzu czarnego ślimaka, który ma wyższe stężenie mucyny niż klasyczny filtrat, dzięki czemu bardziej intensywnie regeneruje, nawilża i wzmacnia kondycję skóry.

K-Beauty to także umiejętność łączenia natury z nowoczesną nauką. W wielu formułach obok naturalnych ekstraktów pojawiają się zaawansowane składniki inspirowane medycyną estetyczną, takie jak PDRN czyli pochodna DNA łososia. To składnik znany z zabiegów regeneracyjnych stosowanych w klinikach medycyny estetycznej, gdzie wykorzystywany jest do wspierania odbudowy skóry i poprawy jej kondycji.

Seria Black Snail & PDRN już w Hebe

Ten krem wchodzi w skład świeżutkiej serii kosmetyków, które pojawiły się na półkach drogerii Hebe. Decydując się na taki zestaw, jesteśmy w stanie zapewnić sobie kompleksową koreańską pielęgnację w 3 krokach.

Oczyszczenie skóry przy pomocy pianki do mycia twarzy Black Snail & PDRN. Skoncentrowana ampułka Black Snail & PDRN działająca jak odświeżające cerę serum. Wygładzająco - ujędrniający krem do twarzy Black Snail & PDRN, czyli ostateczny punkt i jednocześnie podstawa tej pielęgnacji.

Jeżeli zatem zależy ci na kompleksowej i jednocześnie jakościowej pielęgnacji, kosmetyki łączące te dwa popularne składniki aktywne mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Warto wypróbować je w swojej rutynie, aby przekonać się, jak zadziałają w duecie.

