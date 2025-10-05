Wraz z wiekiem skóra wymaga troskliwszej i bardziej zaawansowanej pielęgnacji, szczególnie po 50. roku życia. Cera staje się wtedy cieńsza, bardziej sucha, traci jędrność i naturalny blask. Aby przeciwdziałać tym zmianom, warto sięgnąć po kremy przeznaczone specjalnie dla skóry dojrzałej. Nowoczesne formuły łączą intensywne nawilżenie z odbudową gęstości oraz modelowaniem owalu twarzy. Dzięki składnikom roślinnym, antyoksydantom i ochronie przed promieniowaniem UV można skutecznie zadbać o młodszy, promienny wygląd skóry na co dzień.

Krem Dermo Face 50+ Modelar - Tołpa

To krem na dzień przeznaczony do skóry wrażliwej i alergicznej, a także do cery z widoczną utratą gęstości, zmarszczkami i opadającym owalem twarzy. Dzięki zaawansowanej formule modeluje i odbudowuje utraconą gęstość, poprawiając rysy twarzy i zapobiegając jej wiotczeniu. Redukuje zmarszczki, wygładzając skórę i poprawiając jej jędrność. Badania wskazują, że może zmniejszyć widoczność zmarszczek nawet o 16%, a elastyczność skóry zwiększyć o 20%.

Krem zapewnia także intensywne, 24-godzinne nawilżenie, podnosząc jego poziom o 25%. Ujednolica i rozjaśnia koloryt, redukując przebarwienia oraz przywracając cerze promienny wygląd.

Dzięki mineralnym pigmentom działa natychmiastowo – twarz wygląda świeżo i rozświetlona już po aplikacji. Dodatkowo krem zawiera filtr SPF 15, który chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, odpowiedzialnym za fotostarzenie skóry. W opinii użytkowniczek oraz na podstawie badań własnych marki, po czterech tygodniach stosowania zauważalna jest poprawa owalu twarzy, wygładzenie linii i zmarszczek oraz wyraźne rozświetlenie cery. Aktualna cena w promocji: 34,64 zł (zamiast 62,99).

Składniki, które aktywnie działają

Współczesne kremy dla cery dojrzałej 50+ bazują na synergii składników pochodzenia naturalnego i nowoczesnych technologii kosmetycznych. Kluczowe znaczenie mają tu surowce, które wspierają odbudowę struktury skóry, poprawiają jej nawilżenie i wspomagają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. W kremie Dermo Face 50+ Modular zastosowano:

Kompleks roślinnych antyoksydantów , takie jak torf tołpa, które wspomagają neutralizację wolnych rodników i chronią komórki skóry przed przedwczesnym starzeniem (źródło: Tołpa – materiały produktowe).

, takie jak torf tołpa, które wspomagają neutralizację wolnych rodników i chronią komórki skóry przed przedwczesnym starzeniem (źródło: Tołpa – materiały produktowe). Naturalne oleje , np. jojoba i macadamia, które odżywiają i wspierają odbudowę warstwy lipidowej skóry.

, np. jojoba i macadamia, które odżywiają i wspierają odbudowę warstwy lipidowej skóry. Masło shea zapewniające głębokie nawilżenie i elastyczność.

Ekstrakty roślinne , np. z hibiskusa, mandarynki japońskiej czy wiśni z Barbados, które działają przeciwzmarszczkowo, rozjaśniająco i poprawiają koloryt cery.

, np. z hibiskusa, mandarynki japońskiej czy wiśni z Barbados, które działają przeciwzmarszczkowo, rozjaśniająco i poprawiają koloryt cery. Filtr UV – kremy z SPF 15 chronią skórę przed dalszym fotostarzeniem.

– kremy z SPF 15 chronią skórę przed dalszym fotostarzeniem. Mineralne pigmenty rozświetlające zapewniające natychmiastowy efekt świeżej i wypoczętej skóry.

Krem ma przyjazne skórze pH i nie zawiera parabenów, silikonów ani oleju parafinowego. Jest więc bezpiecznym wyborem nawet dla skóry wymagającej szczególnej troski.

O torfie słów kilka

Torf tołpa to unikalny składnik wykorzystywany w dermokosmetykach, który stanowi naturalny multiroślinny antyoksydant. Jego właściwości obejmują wzmacnianie bariery ochronnej skóry, łagodzenie podrażnień i wsparcie w walce z czynnikami stresu oksydacyjnego. Antyoksydanty roślinne, takie jak zawarte w torfie polifenole, mogą skutecznie spowalniać procesy starzenia, ograniczać powstawanie przebarwień i chronić DNA komórek skóry.

W połączeniu z olejem jojoba, macadamia i masłem shea torf wspomaga odbudowę gęstości skóry oraz poprawia jej elastyczność, co jest kluczowe po 50. roku życia. Dodatkowo ekstrakt z białego hibiskusa działa wygładzająco na zmarszczki, a ekstrakt z mandarynki japońskiej wspiera rozjaśnianie przebarwień, przywracając cerze równomierny koloryt.

Jak stosować krem dla cery 50+?

Sam zakup wysokiej jakości kremu dla cery dojrzałej nie wystarczy, aby osiągnąć pełnię korzyści płynących z jego działania. Niezwykle ważna jest odpowiednia technika aplikacji oraz regularność w stosowaniu.

Krem należy nanosić na oczyszczoną i stonizowaną skórę twarzy oraz szyi, omijając okolice oczu. Najlepsze rezultaty przynosi delikatne wmasowanie produktu, zaczynając od szyi w kierunku ku górze, co wspiera efekt liftingu i zapobiega opadaniu owalu twarzy. Krem warto stosować każdego ranka, aby skóra była przez cały dzień chroniona przed czynnikami zewnętrznymi, w tym promieniowaniem UV.

Codzienna rutyna pielęgnacyjna

Kompleksowa pielęgnacja skóry dojrzałej powinna opierać się na kilku filarach:

Oczyszczanie delikatnymi preparatami , które nie naruszają bariery hydrolipidowej.

, które nie naruszają bariery hydrolipidowej. Tonizowanie i przygotowanie skóry na absorpcję składników aktywnych.

Stosowanie serum dla cery dojrzałej.

Nakładanie kremu modelującego owal twarzy , który nawilża, ujędrnia i chroni przed promieniowaniem UV.

, który nawilża, ujędrnia i chroni przed promieniowaniem UV. Ochrona przeciwsłoneczna przez cały rok, nie tylko latem.

Dodatkowe wsparcie mogą zapewnić regularne masaże twarzy, które poprawiają mikrokrążenie, wzmacniają mięśnie mimiczne oraz ułatwiają wchłanianie składników odżywczych.

