Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji, który ma nie tylko działanie nawilżające. To produkt, który chroni skórę, łagodzi podrażnienia oraz wypełnia zmarszczki, tym samym wygładzając naszą cerę. Świetnie radzi sobie w przypadku każdego jej typu, ale szczególnie polecany jest do skóry dojrzałej. W tym przypadku potrafi bowiem zdziałać prawdziwe cuda. Dlatego kwas hialuronowy w pielęgnacji skóry dojrzałej to składnik numer 1. Zobacz, jak działa.

Kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji, który można stosować niezależnie od wieku. Jest bezpieczny, nawilża i działa łagodząco na naszą cerę. Już po 20. roku życia warto zacząć stosować kosmetyki z kwasem hialuronowym, ponieważ mniej więcej wtedy zaczyna spadać produkcja endogennego kwasu hialuronowego, którą naturalnie wytwarza nasz organizm. Szczególnie pożądany ten składnik jest jednak w pielęgnacji skóry dojrzałej.

Pielęgnowanie skóry dojrzałej kwasem hialuronowym to przede wszystkim nawilżenie jak w przypadku każdego innego typu, ale też dogłębne wygładzenie zmarszczek. Szczególnie wtedy gdy powstają one z wysuszenia naskórka - wtedy ten składnik aktywny zadziała jak najlepszy okład. Żeby jednak faktycznie przyniósł efekty, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy.

Pielęgnowanie skóry dojrzałej kwasem hialuronowym - o tym trzeba pamiętać

Kwas hialuronowy to kosmetyk, który najlepiej stosować na zwilżoną cerę, ponieważ inaczej nie zadziała na nią odpowiednio. Dlatego powinniśmy go nakładać np. po zastosowaniu mgiełki czy toniku. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na produkty, które wybieramy - szczególnie w pielęgnacji skóry dojrzałej. W takiej sytuacji warto bowiem, aby działał on nie tylko powierzchownie, ale przede wszystkim przenikał w głąb skóry.

Warto wybierać produkty z różnymi wielkościami cząsteczek kwasu hialuronowego, które zapewnią zarówno nawilżenie na powierzchni skóry jak i w jej wnętrzu - tłumaczy dr Monika Skrzyp-Zator, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma.

Warto też zwrócić uwagę na to, z czym łączymy kwas hialuronowy. Z dodatkiem peptydów będzie poprawiał jędrność i elastyczność skóry. W połączeniu z witaminą C zapewni naszej cerze ochronę przed wolnymi rodnikami i cudownie ją rozświetli. Z kolei kwas hialuronowy z dodatkiem ceramidów to kluczowy duet, jeśli chodzi o odbudowę bariery ochronnej skóry.

Czy każdy może stosować kwas hialuronowy?

Kwas hialuronowy to bezpieczny składnik w pielęgnacji dla wszystkich typów cery. Skóra dojrzała to zaledwie jeden z nich. Taki składnik aktywny jest zbawienny w przypadku cery tłustej i trądzikowej, ponieważ nie obciąża jej dodatkowo, a jednocześnie odpowiednio nawilża i przywraca równowagę hydrolipidową. To jednak nie wszystko.

Kwas hialuronowy może stosować każda z nas. Przesuszoną skórę będzie dogłębnie nawilżał, a w przypadku podrażnień przyjemnie koił. Dodatkowo kwas hialuronowy przyspiesza gojenie się ran oraz wygładza jak najlepszy krem przeciwzmarszczkowy.