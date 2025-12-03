Perfumy z indyjskim jaśminem to jeden z najbardziej poszukiwanych trendów zapachowych, który budzi jasne skojarzenia z absolutnie kultowymi My Way. Dzięki bogatej i zmysłowej nucie kwiatowej, wzbogaconej o tuberozę, wanilię i cedr, kompozycja ta budzi zachwyt wielu kobiet. W drogeriach Rossmann dostępny jest budżetowy zapach, który zachwyca składem i intensywnością przypominającą droższe perfumy z segmentu premium.

Te perfumy z indyjskim jaśminem pachną jak My Way

Dla wielu kobiet zapach Giorgio Armani My Way to synonim elegancji i luksusu. Jednak jego wysoka cena sprawia, że nie każda może sobie na niego pozwolić. Dlatego ogromnym zainteresowaniem cieszy się jego drogeryjny odpowiednik – La Rive Her Choice. Te perfumy z indyjskim jaśminem dostępne są w Rossmannie za zaledwie 27,99 zł za 100 ml.

Już od pierwszego psiknięcia wyczuwalne są kwiat pomarańczy i bergamotka, które stanowią nuty głowy. W sercu zapachu dominuje tuberoza i indyjski jaśmin – to właśnie one nadają kompozycji wyjątkowy, kobiecy charakter. Nuty bazy to wanilia, białe piżmo i drzewo cedrowe, dzięki czemu zapach zyskuje elegancję i głębię.

Produkt marki La Rive zachwyca nie tylko zapachem. Przeglądając opinie w internecie, można znaleźć sporo recenzji, w których użytkowniczki zwracają uwagę na trwałość, która jak na tak budżetowy zapach jest naprawdę dobra. Na skórze może się utrzymywać do 7-8 godzin, a na ubraniach potrafi być wyczuwalny nawet na drugi dzień.

La Rive, Her Choice, fot. mat. prasowe

Podobieństwa i różnice między My Way i Her Choice

La Rive Her Choice bywa określany jako perfekcyjny odpowiednik My Way, który idealnie oddaje ich vibe. Oba zapachy dzielą podobne nuty – bergamotkę, kwiat pomarańczy, tuberozę oraz indyjski jaśmin. Kompozycja Her Choice jest lekka, świeża i nieprzytłaczająca, a jednocześnie bardzo kobieca.

W opinii wielu kobiet różnice między oboma zapachami są subtelne. My Way oferuje nieco bardziej złożoną i intensywną projekcję zapachu, natomiast Her Choice wyróżnia się delikatnością i uniwersalnością. Flakon La Rive, choć prostszy, prezentuje się estetycznie i elegancko.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że za 100 ml Her Choice zapłacimy zaledwie 27,99 zł, podczas gdy flakon My Way to koszt kilkuset złotych. Dla wielu kobiet to argument nie do przebicia.

Opinie kobiet: „Czuć je nawet na drugi dzień”

W internecie znajdziecie naprawdę mnóstwo opinii dotyczących La Rive. To chyba jeden z najbardziej znanych drogeryjnych zamienników My Way, który cieszy się naprawdę dobrymi notami. W katalogu Kosmetyku Wszechczasów Wizaz.pl zdobył ocenę 4,5/5, natomiast w Rossmannie – 4,9/5!

Długo się utrzymuje i pięknie się rozwija na skórze. Buteleczka ma prosty, ale bardzo gustowny wygląd i praktyczne zamknięcie. Bardzo wydajna i trwała, jakość zdecydowanie warta ceny możemy przeczytać w jednej z recenzji na stronie Rossmanna.

Czy warto kupić zapach inspirowany My Way za mniej niż 30 zł?

Dla wielu kobiet odpowiedź jest jednoznaczna: tak. La Rive Her Choice oferuje zapach niemal identyczny z kultowym My Way, a przy tym kosztuje zaledwie ułamek jego ceny. Trwałość, elegancki flakon i bardzo pozytywne opinie użytkowniczek sprawiają, że to jeden z hitów Rossmanna w kategorii tanich perfum damskich.

To perfumy z tuberozą i jaśminem, które idealnie nadają się do codziennego użytku – do pracy, na spotkanie, a także na wieczór. Są subtelne, kobiece i zaskakująco trwałe.

Czytaj także: