Arabskie perfumy Lattafa robią prawdziwą furorę w sieci, a teraz można je zdobyć w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Drogeria internetowa Hebe ogłosiła wielką promocję, w której perfumy dostępne są nawet do 60% taniej! Akcja trwa do 19 grudnia i obejmuje także kultowe zapachy marki Lattafa, uwielbianej za swoją orientalną głębię i trwałość. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w egzotyczne aromaty – zwłaszcza że niektóre z nich znikają z półek w mgnieniu oka.

1. Sensualne perfumy z cynamonem Khamrah

Lattafa Khamrah to unisexowa woda perfumowana o pojemności 100 ml, która zawładnęła sercami miłośników intensywnych, orientalnych nut. Jej zapach otwierają cynamon, gałka muszkatołowa i bergamotka – trio, które od pierwszego kontaktu nadaje kompozycji wyrazistości. Serce zapachu składa się z daktyli, praliny, tuberozy i mahoniowca, tworząc słodko-kwiatową aurę, która równoważy przyprawowy początek.

Baza to mieszanka wanilii, fasolki tonki, benzoesu, mirry, drzewa bursztynowego i akigalawood, która nadaje zapachowi zmysłowości i trwałości. Khamrah idealnie wpisuje się w kategorię perfum orientalnych i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Dostępne są za 99,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 109,99 zł, cena regularna: 169,99 zł).

Lattafa Khamrah, fot. mat. prasowe

2. Słodkie perfumy z kajmakiem Eclaire Banoffi

Lattafa Eclaire Banoffi to 100 ml wody perfumowanej unisex, która wprowadza w świat gourmandów z pazurem. Nuty głowy – banan i kajmak – tworzą apetyczne otwarcie, które przyciąga uwagę każdego amatora słodkich akordów. Serce składa się z wanilii i bitej śmietany, nadających zapachowi kremowej głębi. Baza perfum to pralina, herbatnik i piżmo – kombinacja zapewniająca długotrwałość i wyjątkowość.

Stworzony przez trójkę perfumiarzy – Dalię Izem, Gaëla Montero i Fanny Bal – Eclaire Banoffi doskonale łączy gourmand perfumy damskie i unisex z elegancką nutą. To idealna propozycja dla osób szukających słodkich perfum arabskich o oryginalnym charakterze. Cena promocyjna w Hebe wynosi 114,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,99 zł).

Lattafa Eclaire Banoffi, fot. mat. prasowe

3. Gourmand perfumy z twistem Yara

Lattafa Yara to damska woda perfumowana o pojemności 100 ml, łącząca w sobie świeżość i słodycz w orientalnym stylu. Nuty głowy składają się z mandarynki, heliotropu i orchidei, wprowadzając lekkość i kobiecość. Serce zapachu zdominowane zostało przez nuty tropikalne i gourmand, które nadają kompozycji egzotycznego charakteru. Baza to ciepła mieszanka wanilii, drzewa sandałowego i piżma, która nadaje perfumom trwałość i głębię.

Yara to eleganckie perfumy dla kobiet Lattafa, które świetnie sprawdzają się na co dzień i na specjalne okazje. Ich promocyjna cena w Hebe to 99,99 zł, (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,99 zł).

Lattafa Yara, fot. mat. prasowe

