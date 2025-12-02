Księżna Diana, nazywana królową ludzkich serc, słynęła z wyrafinowanego stylu i doskonałego gustu. Niedawno pisałyśmy, że revenge dress to kreacja manifest, którą próbowała zakomunikować światu coś więcej niż tylko rewelacyjne wyczucie stylu. Jednym z jej znaków rozpoznawczych były wybrane perfumy, które towarzyszyły jej na co dzień. Ten zapach dostępny jest w drogeriach Rossmann.

Księżna Diana i zapach, który wybrała na zawsze

Według relacji bliskich oraz byłego kamerdynera księżnej, jednym z jej ulubionych zapachów był Hermès 24 Faubourg – francuski zapach stworzony przez Maurice'a Roucela. To właśnie ten aromat miał szczególne miejsce w codziennej rutynie Lady Di.

Perfumy Hermès 24 Faubourg, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Zapach Hermès 24 Faubourg był obecny w życiu księżnej w latach 90. - aż do tragicznego wypadku z 1997 roku. Aromat ten, uważany za esencję kobiecości i elegancji, znalazł również uznanie u innych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej – w tym u Meghan Markle i królowej Elżbiety II.

Hermès 24 Faubourg – skład, który urzeka kobiety

Hermès 24 Faubourg został zaprezentowany światu w 1995 roku. To woda toaletowa stworzona z myślą o kobietach ceniących elegancję i wyjątkowość. Kompozycja zapachu bazuje na ciepłych nutach bursztynu, drzewa sandałowego, paczuli i wanilii, które tworzą głęboką, zmysłową podstawę.

Nuty głowy to połączenie bergamotki, brzoskwini, hiacynta, pomarańczy i ylang-ylang – składników, które nadają zapachowi świeżość i lekkość. W sercu kompozycji odnajdziemy czarny bez, gardenii, irys, jaśmin i kwiat pomarańczy. Tak bogata mieszanka nadaje perfumom niepowtarzalny, kwiatowo-orientalny charakter.

Kultowy flakon z 1995 roku – wciąż robi wrażenie

Nie tylko kompozycja zapachowa, ale i wygląd flakonu Hermès 24 Faubourg przyciąga uwagę. Minimalistyczna, kwadratowa buteleczka o eleganckim designie to ukłon w stronę francuskiej klasyki i ponadczasowego stylu. Wydana po raz pierwszy w 1995 roku, zachwyca do dziś swoją estetyką i prostotą.

Ten kultowy flakon jest doskonale znany miłośniczkom perfum z całego świata i stanowi nie tylko przedmiot użytkowy, ale też element kolekcjonerski.

Ekskluzywny zapach dostępny w Rossmannie

Chociaż Hermès 24 Faubourg jest zapachem ekskluzywnym, jego dostępność w Polsce nie jest już ograniczona wyłącznie do perfumerii luksusowych. Drogeria Rossmann oferuje ten kultowy produkt w wersji 100 ml w swoim sklepie internetowym. To okazja, by poczuć zapach ukochany przez księżną Dianę bez wychodzenia z domu. Cena produktu wynosi 469,99 zł.

Zważywszy na fakt, że perfumy te były używane przez księżną Dianę, ich zakup to nie tylko wybór zapachu – to sposób na dotknięcie historii i elegancji, które towarzyszyły jednej z najbardziej ikonicznych kobiet XX wieku.

Czytaj także: