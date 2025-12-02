Księżna Diana kochała te perfumy w latach 90. Uwodzicielski zapach bursztynu i ylang-ylang w Rossmannie
Ukochane perfumy księżnej Diany w Rossmannie: Hermès 24 Faubourg. To luksusowy zapach, który uwodzi nutami bursztynu, jaśminu i ylang-ylang. Ten kultowy aromat z lat 90. wciąż można znaleźć w ofercie. To nie tylko perfumy – to legenda.
Księżna Diana, nazywana królową ludzkich serc, słynęła z wyrafinowanego stylu i doskonałego gustu. Niedawno pisałyśmy, że revenge dress to kreacja manifest, którą próbowała zakomunikować światu coś więcej niż tylko rewelacyjne wyczucie stylu. Jednym z jej znaków rozpoznawczych były wybrane perfumy, które towarzyszyły jej na co dzień. Ten zapach dostępny jest w drogeriach Rossmann.
Księżna Diana i zapach, który wybrała na zawsze
Według relacji bliskich oraz byłego kamerdynera księżnej, jednym z jej ulubionych zapachów był Hermès 24 Faubourg – francuski zapach stworzony przez Maurice'a Roucela. To właśnie ten aromat miał szczególne miejsce w codziennej rutynie Lady Di.
Zapach Hermès 24 Faubourg był obecny w życiu księżnej w latach 90. - aż do tragicznego wypadku z 1997 roku. Aromat ten, uważany za esencję kobiecości i elegancji, znalazł również uznanie u innych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej – w tym u Meghan Markle i królowej Elżbiety II.
Hermès 24 Faubourg – skład, który urzeka kobiety
Hermès 24 Faubourg został zaprezentowany światu w 1995 roku. To woda toaletowa stworzona z myślą o kobietach ceniących elegancję i wyjątkowość. Kompozycja zapachu bazuje na ciepłych nutach bursztynu, drzewa sandałowego, paczuli i wanilii, które tworzą głęboką, zmysłową podstawę.
Nuty głowy to połączenie bergamotki, brzoskwini, hiacynta, pomarańczy i ylang-ylang – składników, które nadają zapachowi świeżość i lekkość. W sercu kompozycji odnajdziemy czarny bez, gardenii, irys, jaśmin i kwiat pomarańczy. Tak bogata mieszanka nadaje perfumom niepowtarzalny, kwiatowo-orientalny charakter.
Kultowy flakon z 1995 roku – wciąż robi wrażenie
Nie tylko kompozycja zapachowa, ale i wygląd flakonu Hermès 24 Faubourg przyciąga uwagę. Minimalistyczna, kwadratowa buteleczka o eleganckim designie to ukłon w stronę francuskiej klasyki i ponadczasowego stylu. Wydana po raz pierwszy w 1995 roku, zachwyca do dziś swoją estetyką i prostotą.
Ten kultowy flakon jest doskonale znany miłośniczkom perfum z całego świata i stanowi nie tylko przedmiot użytkowy, ale też element kolekcjonerski.
Ekskluzywny zapach dostępny w Rossmannie
Chociaż Hermès 24 Faubourg jest zapachem ekskluzywnym, jego dostępność w Polsce nie jest już ograniczona wyłącznie do perfumerii luksusowych. Drogeria Rossmann oferuje ten kultowy produkt w wersji 100 ml w swoim sklepie internetowym. To okazja, by poczuć zapach ukochany przez księżną Dianę bez wychodzenia z domu. Cena produktu wynosi 469,99 zł.
Zważywszy na fakt, że perfumy te były używane przez księżną Dianę, ich zakup to nie tylko wybór zapachu – to sposób na dotknięcie historii i elegancji, które towarzyszyły jednej z najbardziej ikonicznych kobiet XX wieku.
Czytaj także:
- Historia najsłynniejszych perfum na świecie. Chanel No. 5 to zapach, który nie każdy wybierze dla siebie, ale każdy doceni
- Na rynku są od 54 lat i znów są hot. Tymi perfumami z PRL-u będzie chciała pachnieć każda kobieta
- Te kremowe perfumy z oudem zawrócą ci w głowie. Albanki kochają ich zmysłowe nuty