Arabskie perfumy coraz częściej zaskakują kompozycjami, które dorównują – a niekiedy nawet przewyższają – zapachy z segmentu premium. Niezwykłym przykładem jest woda perfumowana Khamrah od marki Lattafa, dostępna w drogerii internetowej Rossmann. Pachnie jak kultowy luksusowy zapach, ale do 4 grudnia 2025 zapłacisz za nią zaledwie 109,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł). Ta propozycja łączy orientalne i gourmand nuty, oferując intensywność, trwałość i wyjątkowy flakon, który z pewnością przyciągnie uwagę nie tylko fanów perfum inspirowanych słynnym Angels’ Share od Kiliana.

Arabskie perfumy, które pachną jak luksus

W świecie perfum rzadko zdarza się, by za niewiele ponad 100 zł można było poczuć się jak właściciel niszowego zapachu wartego ponad 1700 zł. Tymczasem marka Lattafa wprowadziła na rynek wodę perfumowaną Khamrah – orientalną i intensywną kompozycję unisex, która szturmem podbiła media społecznościowe i stała się absolutnym viralem.

Khamrah to zapach, który już od pierwszych chwil urzeka swoją głębią. W nutach głowy dominuje cynamon, bergamotka i gałka muszkatołowa – rozgrzewająca mieszanka przypraw i cytrusów zapowiada intensywne doznania. Serce zapachu kryje słodycz daktyli i czekoladki, które przełamane zostały kwiatową tuberozą i szlachetnym mahoniem. Bazowe akordy to wanilia, bursztyn, benzoina, Akigalawood, fasola tonka i mirt – wszystkie tworzą wyjątkowo trwały, głęboki i otulający aromat.

To właśnie intensywność i trwałość wyróżniają Khamrah na tle innych arabskich perfum. Użytkownicy podkreślają, że zapach utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, a jego projekcja potrafi przyciągnąć uwagę otoczenia. Flakon perfum również zasługuje na uwagę. Ciężki, elegancki, o zdobionym korku, przypomina ekskluzywne flakony perfum z wyższej półki.

Kto zakocha się w tym zapachu? Osoby poszukujące perfum gourmand z wyraźną nutą przypraw i słodyczy. Miłośnicy orientalnych zapachów unisex, którzy nie boją się wyrazistych kompozycji, z pewnością docenią tę wodę perfumowaną. Idealnie sprawdzi się na chłodniejsze dni – jako trwałe perfumy na jesień, ale też na wieczorne wyjścia i specjalne okazje.

Ten zapach zainspirował Khamrah. Czym się różnią?

Arabskie perfumy Lattafa Khamrah zostały stworzone jako ukłon w stronę ekskluzywnego zapachu Angels’ Share od Kilian – kultowej kompozycji, której cena potrafi sięgać aż 1700 zł. Oba zapachy łączy głęboka, słodko-przyprawowa struktura i zmysłowa, wieczorowa aura.

Jednak Khamrah wyróżnia się na tle pierwowzoru. W przeciwieństwie do bardziej alkoholowo-drzewnego charakteru Angels’ Share, zapach od Lattafa jest wyraźnie słodszy – wręcz pralinowy. Zamiast rumu i dębowych nut, na pierwszy plan wysuwają się daktyle, czekoladka i wanilia, które podkreślają jego gourmandową tożsamość. To perfumy dla tych, którzy lubią słodycz w intensywnym, orientalnym wydaniu.

Choć inspirowane, Khamrah nie jest kopią Angels’ Share – to autorska interpretacja, która zachowuje ducha luksusu, jednocześnie oferując przystępną cenę. Dzięki tej równowadze, arabskie perfumy Lattafa stają się doskonałą alternatywą dla osób marzących o perfumach z najwyższej półki, ale bez potrzeby wydawania fortuny.

Khamrah to idealna propozycja dla kobiet i mężczyzn, którzy pragną wyróżniać się zapachem – otulającym, intrygującym i pełnym emocji. Wśród fanów arabskich perfum uchodzi za jeden z najbardziej udanych zamienników luksusowych kompozycji.

