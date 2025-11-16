Lattafa Oud Mood to zapach, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Arabskie perfumy damskie o orientalnym charakterze wyróżniają się intensywnymi nutami zapachowymi i długotrwałym efektem, który pozostaje na skórze nawet na drugi dzień.

Perfumy te to prawdziwe doznanie zmysłów – od szafranu i cynamonu, przez oud i jaśmin, aż po wanilię i drzewo sandałowe – tworzą niezapomnianą aurę luksusu i elegancji.

Perfumy - Fot. hebe.pl

Dla kogo stworzono perfumy Lattafa Oud Mood?

Lattafa Oud Mood to wybór dla kobiet, które poszukują zapachu wyrazistego, pełnego pasji i orientalnych akcentów. To perfumy stworzone z myślą o osobach, które chcą podkreślić swoją indywidualność i wyróżnić się z tłumu. Zapach dedykowany jest miłośniczkom luksusu i niebanalnych kompozycji – kobietom odważnym, pewnym siebie, które nie boją się przyciągać uwagi.

Jest to idealna propozycja dla osób, które kochają intensywne aromaty i chcą, by ich zapach mówił coś więcej o ich charakterze – był zmysłowy, intrygujący i długo wyczuwalny. Dzięki swojej trwałości i głębokiemu aromatowi, perfumy te doskonale sprawdzą się u każdej kobiety szukającej czegoś więcej niż klasyczny zapach na co dzień.

Na jakie okazje warto sięgnąć po ten zapach?

Perfumy Lattafa Oud Mood za 119,99 zł zostały stworzone z myślą o wyjątkowych chwilach. To zapach na wieczorne wyjścia, kolacje, randki czy eleganckie przyjęcia. Doskonale podkreśla elegancję i wyrafinowanie, wnosząc nutę tajemnicy i orientu do każdej stylizacji.

Ze względu na swoją intensywność i długotrwałość, zapach ten nie jest polecany na co dzień do biura – chyba że chcesz zostawić po sobie niezapomniane wrażenie. Jego głębia i wielowymiarowość czynią go doskonałym wyborem na jesienne i zimowe dni. Ich ciepłe, zmysłowe nuty otulają jak luksusowy szal.

Jakie nuty zapachowe kryje Lattafa Oud Mood?

Lattafa Oud Mood to perfumy złożone z trzech warstw nut zapachowych, które harmonijnie się uzupełniają, tworząc bogatą i wielowymiarową kompozycję.

Nuty głowy: szafran, nuty kwiatowe

szafran, nuty kwiatowe Nuty serca: ambra, nuty żywiczne, oud, jaśmin

ambra, nuty żywiczne, oud, jaśmin Nuty bazy: nuty dymne, wanilia, drzewo sandałowe

Połączenie szafranu i oudu już w pierwszych sekundach działania perfum wprowadza w klimat Orientu. Następnie ujawniają się serce kompozycji z ambrowymi i żywicznymi tonami, wzbogaconymi o jaśminową zmysłowość. Całość zamyka baza pełna dymnych akcentów, waniliowej słodyczy i drzewnej głębi.

