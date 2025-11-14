Lattafa Khamrah Dukhan to zapach, który nie pozostawia obojętnym. Perfumy łączą intensywność przypraw, ciepło kadzidła oraz energetyczne nuty owocowe, tworząc kompozycję, która przyciąga uwagę i hipnotyzuje zmysły. Ich głęboki, orientalny charakter to doskonała propozycja dla osób, które poszukują zapachu z duszą – zmysłowego, eleganckiego, ale jednocześnie wyrazistego i trwałego.

Produkt jest dostępny wyłącznie online na stronie internetowej sklepu Rossmann, co podkreśla jego ekskluzywność. Dodatkowym atutem jest trwająca promocja – 100 ml wody perfumowanej można obecnie nabyć w cenie 109,99 zł zamiast 149,99 zł.

Perfumy - Fot. rossmann.pl

Czym wyróżnia się Lattafa Khamrah Dukhan?

Woda perfumowana unisex Lattafa Khamrah Dukhan to intensywna, wielowymiarowa kompozycja zapachowa. Łączy w sobie wyraziste przyprawy, dymną głębię i orientalne akordy z odświeżającą nutą pomarańczy. Otwiera się aromatycznym, lekko pikantnym połączeniem przypraw, papryczki pimento i mandarynki. Zapach ewoluuje w kierunku kadzidła, labdanum, kwiatu pomarańczy i paczuli, co nadaje mu zmysłowego, ciepłego charakteru.

W bazie kompozycji znajdują się tytoń, pralina, bursztyn, fasolka tonka oraz benzoes. Dzięki tym składnikom perfumy zyskują głębokość i trwałość, a jednocześnie subtelną słodycz i orientalny klimat. To połączenie wyróżnia Lattafa Khamrah Dukhan na tle innych wód perfumowanych.

Dla kogo są dedykowane perfumy Khamrah Dukhan?

Lattafa Khamrah Dukhan to zapach stworzony zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Uniwersalny charakter perfum sprawia, że idealnie komponują się z osobowością każdej osoby, która ceni intensywne zapachy z orientalną nutą. To doskonała propozycja dla tych, którzy nie boją się wyrazistych kompozycji i chcą wyróżniać się w tłumie.

Osoby szukające perfum z kadzidłem i pomarańczą, docenią złożoność tej kompozycji. To także perfumy dla miłośników zapachów z tytoniem, które nadają charakterystycznej głębi i wyrazistości.

Na jakie okazje pasuje ten zapach?

Lattafa Khamrah Dukhan to perfumy idealne na wieczór oraz chłodniejsze dni. Ich głęboka i trwała kompozycja sprawia, że doskonale sprawdzą się podczas specjalnych okazji – kolacji, spotkań towarzyskich czy ważnych wydarzeń. To również dobry wybór na romantyczne wieczory lub chwile, gdy chcemy podkreślić swoją obecność.

Jakie nuty zapachowe zawiera Khamrah Dukhan?

Lattafa Khamrah Dukhan to wielowarstwowa kompozycja zapachowa, która rozwija się w trzech głównych etapach:

Nuty głowy: przyprawy, papryczka pimento, mandarynka.

przyprawy, papryczka pimento, mandarynka. Nuty serca: kadzidło, labdanum, kwiat pomarańczy, paczuli.

kadzidło, labdanum, kwiat pomarańczy, paczuli. Nuty bazy: tytoń, pralina, bursztyn, fasolka tonka, benzoes.

Taki skład zapewnia złożony, wielowymiarowy zapach, który zmienia się z upływem czasu i utrzymuje na skórze przez wiele godzin.

