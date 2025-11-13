Julia Wieniawa prezentuje własne perfumy z marką ESOTIQ

Julia Wieniawa, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia, zaskoczyła fanów swoją nową działalnością. Wspólnie z marką ESOTIQ, której jest ambasadorką, stworzyła linię perfum. Te zapachy dopiero zadebiutowały na rynku, a już wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Kolekcja obejmuje dwie unikalne kompozycje: Wild Shadow i Soft Light, zamknięte w buteleczkach o pojemności 50 ml. Są one inspirowane nową płytą artystki pt. "Światłocienie".

Nie są przypadkowe, bo inspirowane moją płytą „Światłocienie”, która jest pełna kontrastów. To ja - dziewczęca i silna, delikatna i odważna, w dzień i w noc. Nie muszę wybierać, kim chcę być. Mogę być wszystkim naraz. I Wy też - Julia napisała na Instagramie.

Oba produkty pojawiły się na rynku jako nowości i są dostępne w salonach stacjonarnych oraz oficjalnym sklepie internetowym marki.

Wild Shadow – zapach pełen tajemniczości i sensualności

Pierwszy z zapachów, Esotiq x Julia Wieniawa Wild Shadow, to wyrafinowana i niezwykle zmysłowa kompozycja, która łączy aromat skóry z intensywnymi nutami kardamonu i wanilii. Wśród składników zapachowych znajdują się również szafran, lawenda, cyklamen, jaśmin, paczuli oraz bursztyn. Ta unikalna mieszanka tworzy zapach, który jest zarówno surowy, jak i pełen wyrafinowanego uroku – idealny dla kobiet, które lubią odważne, ale eleganckie perfumy.

Perfumy Esotiq x Julia Wieniawa Wild Shadow, Fot. materiały promocyjne, esotiq.com

Wild Shadow to idealny zapach na zimę

Wild Shadow wyróżnia się ciepłem i głębią – to propozycja stworzona z myślą o chłodniejszych miesiącach. Połączenie kardamonu i wanilii nadaje zapachowi wyjątkową intensywność, która idealnie sprawdzi się zimą, otulając ciało aromatyczną aurą. Nic dziwnego, że wiele osób już teraz określa go mianem zapachu numer 1 na zimę. Szczególnie że orientalne nuty zapachowe aktualnie są największym hitem.

Jeśli zatem szukasz zapachu, który podkreśli twoją obecność w mroźne dni, Wild Shadow może być idealnym wyborem.

Soft Light – egzotyczna podróż z nutą tuberozy i piżma

Drugą propozycją w kolekcji jest Esotiq x Julia Wieniawa Soft Light – zapach, który przenosi w egzotyczne zakątki dzięki swojej orientalno-kwiatowej kompozycji.

W nucie głowy znajdziemy bergamotkę, mandarynkę i zielone jabłko. Sercem zapachu są tuberoza, pomarańcza, jaśmin, białe kwiaty i truskawka. Bazę stanowią intensywne akordy paczuli, piżma i bursztynu, które dodają całości trwałości i wyrazistego charakteru. Ten zapach jest lżejszy i bardziej zwiewny niż Wild Shadow, ale nadal pełen klasy i kobiecości.

Perfumy Esotiq x Julia Wieniawa Soft Light, Fot. materiały promocyjne, esotiq.com

Gdzie kupić perfumy Julia Wieniawa?

Oba zapachy – Wild Shadow i Soft Light – są dostępne w salonach stacjonarnych oraz w oficjalnym sklepie internetowym esotiq.com. Produkty oferowane są w cenie 199,00 zł za flakon o pojemności 50 ml.

Jeśli chcesz podarować sobie lub bliskiej osobie coś wyjątkowego, sensualnego i zapadającego w pamięć – perfumy Julia Wieniawa mogą okazać się doskonałym wyborem. Ich niepowtarzalne kompozycje i piękne flakony czynią z nich nie tylko codzienny kosmetyk, ale i elegancki dodatek.

