Trend blurred tailoring wyznacza kierunek, w którym moda biurowa i formalna przenika się ze stylem życia codziennego. To podejście do mody podkreślające wygodę, miękkość materiałów i subtelność kolorystyki. Zamiast sztywnej formy otrzymujemy ubrania bardziej komfortowe, tworzące stylizacje nawiązujące do luksusu, ale pozbawione napięcia typowego dla tradycyjnej elegancji. W 2026 garnitur czy marynarka stają się elementem codziennej garderoby, który możesz nosić na wiele sposobów. Trzeba tylko wiedzieć, jak robić to ze smakiem, dlatego podajemy kilka gotowych propozycji.

Blurred tailoring - co to za trend?

Blurred tailoring to z angielskiego rozmyte krawiectwo, ale co to znaczy w modzie? Pod tą nazwą kryje się zjawisko, które w ostatnich sezonach zyskało szczególne znaczenie, czyli świadome rozluźnienie formalnych zasad krawiectwa. Chodzi tu o wprowadzenie miękkości i większej elastyczności do garniturów, marynarek czy spodni. W praktyce jest to przełamanie granicy między tym, co oficjalne i swobodne, dzięki czemu ubrania dawniej zarezerwowane tylko dla wyjątkowych okazji, zyskują nowe życie w codziennym stylu.

Trend ten wywodzi się z rosnącego zapotrzebowania na wygodę i modę zrównoważoną, czyli ubrania o uniwersalnym charakterze pozwalają ograniczyć ilość rzeczy w garderobie. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech blurred tailoring jest celowe rozluźnienie struktury odzieży. Garnitury i marynarki nie mają już sztywnych ramion, wyrazistych kantów czy mocno zaznaczonych talii, a bardziej miękkie kroje.

Ważnym aspektem tego trendu jest wybór tkanin, a dominują tu materiały premium, takie jak wełna o luźnym splocie, kaszmir czy jedwab. Dodatkowo, w blurred tailoring ważną rolę odgrywa jakość krawiectwa, więc mimo rozluźnienia formy, ubrania są starannie wykończone i często szyte na miarę.

Złote zasady blurred tailoring

Jednym z najważniejszych aspektów trendu blurred tailoring jest zmiana podejścia do elegancji i formalności. Garnitur przestaje być strojem "na okazję" i staje się narzędziem codziennego stylu, elastycznym i gotowym na różne interpretacje. W praktyce oznacza to, że można nosić go zarówno z eleganckimi butami, jak i sportowym obuwiem. Marynarka może być elementem stylizacji z dzianiną czy nawet bluzą z kapturem. Granice formalności rozmywają się, pozwalając na większą swobodę i indywidualizm.

Blurred tailoring to także nowoczesny luksus w modzie. Nie opiera się na logotypach czy przesadnych ozdobach, lecz na jakości materiałów, precyzyjnym kroju i autentycznym podejściu do stylu. Elegancja staje się spokojna, niemal intymna, a ubrania mają za zadanie towarzyszyć nam każdego dnia, nie tylko od święta. Noszenie blurred tailoring jest więc sztuką łączenia pozornej niedbałości z elegancją. Poniżej kilka kluczowych zasad tego stylu.

Łącz różne faktury – połącz wełnianą marynarkę z dzianinowym topem lub flanelowe spodnie z jedwabnym T-shirtem. Unikaj perfekcji – wybieraj stylizacje, które wyglądają naturalnie i jakby były noszone na co dzień, a nie specjalnie wystylizowane. Postaw na warstwowość – rozmyte krawiectwo dobrze wygląda z miękkimi płaszczami, kardiganami czy szalami. Eksperymentuj z dodatkami – do garnituru możesz dobrać zarówno klasyczne buty, jak i sneakersy, a nawet sportową torbę.

Modowe inspiracje w stylu blurred tailoring

Pierwsza propozycja opiera się na marynarce, ale w nieco mniej formalnym wydaniu, które łączy swobodę z elegancją. Zestaw jasnoszarą, beżową lub brązową miękką marynarkę z białym golfem lub body i dobrze skrojonymi jeansami. Do tego wystarczy już tylko dodać mokasyny lub minimalistyczne sneakersy, małą torebkę i stylizacja jest gotowa.

Kolejna opcja na szybki i efektowny look w stylu blurred tailoring to garniutur z T-shirtem. Jeśli chodzi o garniturowy komplet to zasada jest tylko jedna - nie szalej z kolorami. Wybierz opcję w ciepłym brązie, czerni lub klasycznej szarości i połącz to z prostym, białym t-shirtem. Może być to gładka koszulka bez nadruku albo wręcz przeciwnie - top z printem. Taka stylizacja sprawdzi się zarówno w biurze, jak i podczas spotkań po pracy.

