Ostatnio pisałyśmy, że modne kolory na wiosnę 2026 będą naprawdę wyraziste. Do łask wracają stylowy kobalt, energiczna czerwień oraz charakterny odcień zieleni, jakim jest khaki. Ten ostatni kolor jednak zobaczymy też w innej odsłonie. Powraca bowiem barwa doskonale nam znana z jesiennych stylizacji.

Wiosną 2026 chętnie będziemy bowiem stawiać również na odcień oliwkowy. To własnie ta barwa zapewni nam upragniony efekt quiet luxury i sprawi, że nikt nie przejdzie obok naszej stylizacji obojętnie. Szczególnie chętnie będziemy nosić ją... z jeansami. Ale to nie koniec. Sprawdź, z czym łączyć oliwkowe elementy garderoby, aby zadać szyku.

Modny kolor na wiosnę 2026 - oliwkowy

Są barwy, które wracają co jakiś czas, ale wciąż wiele z nas obawia się je włączyć do swojej garderoby. Mogą się bowiem wydawać zbyt wyraziste, wręcz kontrowersyjne i trudne w stylizowaniu. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest aż tak skomplikowana i wystarczy kilka basiców, aby wyglądać w nich modnie.

Właśnie tak jest również w przypadku oliwki. To bowiem odcień, którym można się zabawić. Wiosną 2026 szczególnie chętnie będziemy zestawiać ją z jeansami. To jednak nie koniec możliwości, jakie zapewnia nam teń odcień zieleni.

Wiosną 2026 oliwkowy nosimy nie tylko do jeansu

Oliwkowy odcień to kolor wbrew pozorom na tyle wdzięczny, że świetnie prezentuje się w połączeniu z różnymi barwami. Szczególnie ciekawie wygląda w zestawieniu z kolorem bordowym, który od kilku sezonów nie wychodzi z mody, więc na bank masz coś takiego w swojej szafie. To bezpieczne połączenie, dzięki któremu zadasz szyku w stylu quiet luxury. To jednak nie koniec możliwości.

Oliwka i pastele? Tak, poproszę. Oliwkowy akcent doda charakteru takim barwom jak pudrowy róż czy baby blue. Świetnie będzie się też prezentować z siwymi elementami garderoby, ale tu już potrzebny jest konkretny odcień szarości, o czym więcej niżej.

Oliwkowa zieleń i baby blue oraz oliwkowa zieleń i bordo, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Oliwka, benzyna, lakier to barwy wiosny 2026

Niezależnie od koloru, wiosną 2026 najchętniej sięgamy po lakierowane elementy garderoby, które przypominają nieco płótno pomalowane farbą. Kurtki, płaszcze, spódnice - wszystko w wersji lakierowanej będzie wyglądać stylowo i na czasie.

Szczególnie jednak, poza oliwką, sięgamy po dwa odcienie. Absolutnym hitem będzie bowiem także zielono-brązowy odcień benzyny. Z kolei jeśli chodzi o szarości, to wyłącznie te surowe, jak wyjęte z szafy dziadka - niczym farba na ścianie, wpadające nieco w srebro. Te 3 barwy możemy ze sobą bezpiecznie łączyć, nie obawiając się o popełnienie kompozycyjnego faux pas.

Oliwkowa zieleń w połączeniu z szarym i pudrowym różem, benzynowa zieleń z brązami - modne kolory na wiosnę 2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

