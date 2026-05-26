Zdrowe, lśniące włosy od dawna są jednym z najważniejszych elementów wizerunku. Nic więc dziwnego, że coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na działanie kosmetyków, ale również na ich skład i pochodzenie składników aktywnych. Coraz większe zainteresowanie budzą formuły inspirowane naturą Arktyki.

To właśnie z niej czerpie marka ICE Professional, łącząc nowoczesne rozwiązania z siłą syberyjskich roślin i doświadczeniem specjalistów trychologów. Produkty marki są produkowane w Estonii i bazują na technologii krioekstrakcji, która pozwala uzyskać nawet dziesięć razy więcej dobroczynnych substancji aktywnych niż tradycyjne metody pozyskiwania składników. Dzięki temu pielęgnacja staje się bardziej efektywna, a efekty widoczne są już po kilku użyciach. Poszczególne serie zostały stworzone z myślą o konkretnych potrzebach włosów, od regeneracji włosów zniszczonych po pielęgnację chłodnego odcienia blondu.

Ratunek dla zniszczonych włosów

W pielęgnacji włosów osłabionych i łamliwych świetnie sprawdza się szampon ICE Professional Repair My Hair. To propozycja dla osób, których włosy są osłabione częstym rozjaśnianiem, stylizacją na gorąco albo codziennym narażeniem na uszkodzenia mechaniczne. Formuła delikatnie oczyszcza, jednocześnie wspomagając regenerację uszkodzeń i przywracając włosom elastyczność.

Szampon zawiera naturalne i organiczne składniki certyfikowane, m.in. ekstrakt z kwiatów szarotki alpejskiej, organiczna róża arktyczna oraz syberyjski olej cedrowy. Całość została wzbogacona o plant pro-keratin, czyli składnik wspierający odbudowę włosa. Produkt wyróżnia też lekka konsystencja, dzięki której włosy pozostają świeże i nie są obciążone. A efekt? Pasma bardziej miękkie, pełne blasku i wyraźnie mniej podatne na łamanie.

Po umyciu włosów warto sięgnąć po odżywkę ICE Professional Repair My Hair, która wygładza pasma, odbudowuje uszkodzenia i przywraca im zdrowy wygląd. Już po pierwszym użyciu włosy stają się bardziej miękkie, łatwiejsze do rozczesania i wyraźnie bardziej elastyczne.

W jej składzie znalazły się szarotka alpejska, organiczna róża arktyczna i syberyjski olej cedrowy. Formuła została opracowana tak, aby nie tylko regenerować, ale też chronić włosy przed uszkodzeniami termicznymi. To szczególnie ważne dla osób regularnie korzystających z prostownicy lub suszarki. Odżywka pomaga domknąć łuski włosa, dzięki czemu fryzura wygląda na bardziej wygładzoną i pełną naturalnego połysku.

Pielęgnacja chłodnego blondu

Włosy blond po koloryzacji potrzebują szczególnej troski. Na ich potrzeby świetnie odpowiada szampon ICE Professional Keep My Blonde – jest przeznaczony do włosów farbowanych, tonowanych i rozjaśnianych na chłodny blond. Został opracowany tak, aby neutralizować żółte refleksy i podkreślać zimny odcień włosów. To rozwiązanie szczególnie cenione przez osoby, które chcą utrzymać świeży efekt koloryzacji pomiędzy wizytami w salonie.

Produkt delikatnie oczyszcza, a jednocześnie intensywnie nawilża włosy i przywraca im zdrowy blask. Formuła pomaga także redukować łamliwość końcówek, co często jest problemem przy włosach rozjaśnianych. W jego składzie znajdziemy kwas hialuronowy odpowiadający za nawilżenie i elastyczność włosów, organiczny ekstrakt z borówki polarnej o działaniu antyoksydacyjnym oraz ekstrakt z kwiatów malwy, który wygładza pasma i poprawia ich miękkość. Całość uzupełniają fioletowe pigmenty neutralizujące żółte tony.

Działanie szamponu bardzo dobrze uzupełnia odżywka ICE Professional Keep My Blonde. Produkt został stworzony specjalnie dla włosów blond wymagających jednocześnie tonowania i pielęgnacji. Formuła łączy działanie pigmentów z intensywnym nawilżeniem, dzięki czemu włosy zachowują chłodny odcień, ale nie stają się matowe czy przesuszone.

Odżywka wygładza włosy i poprawia ich kondycję, przywracając miękkość oraz zdrowy połysk. Regularne stosowanie pomaga ograniczyć łamliwość i sprawia, że blond wygląda bardziej świeżo i elegancko. Kwas hialuronowy wspiera odpowiedni poziom nawilżenia, ekstrakt z borówki polarnej chroni kolor i dodaje blasku, a ekstrakt z kwiatów malwy poprawia miękkość pasm. Najważniejszą rolę odgrywają jednak fioletowe pigmenty, które skutecznie neutralizują niepożądane żółte refleksy.

ICE Professional udowadnia, że pielęgnacja włosów może być jednocześnie skuteczna i przyjemna. Inspiracja arktyczną naturą, nowoczesne formuły i składniki dopasowane do różnych potrzeb sprawiają, że włosy odzyskują miękkość, blask i zdrowy wygląd. A codzienna pielęgnacja zaczyna przypominać mały rytuał, na który naprawdę chce się znaleźć czas.

