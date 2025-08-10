Wiemy już, że modne kolory na sezon jesień-zima 2025/2026 to stonowane, ziemiste barwy, które spodobają się wszystkim kobietom określającym się mianem "jesieniary". Okazuje się jednak, że będą od tego odstępstwa - zwłaszcza w dress codzie biurowym. Szykując bowiem stylizację do pracy, będziemy stawiać na równie stonowane kolory, ale jeszcze bardziej standardowe. To szkolne połączenie kolorystyczne będzie hitem jesieni i zimy 2025.

Reklama

To szkolne połączenie kolorystyczne będzie hitem jesieni i zimy 2025

Chyba każdy z nas przez to przechodził. Rozpoczęcia i zakończenia roku, akademie i inne ważne uroczystości szkolne wiązały się z galowym strojem. A ten kojarzy się oczywiście z trzema barwami - czarną, granatową i białą. Okazuje się jednak, że w takim połączeniu nie trzeba od razu wyglądać jak dziecko w podstawówce. Wystarczy wiedzieć, jak je połączyć, aby prezentować się stylowo.

Jesienią i zimą, oprócz ziemistych kolorów, będziemy decydować się zatem również na te odcienie. Szczególnie jeśli chodzi o stylizacje do biura. To absolutny hit nadchodzącego sezonu. Zwłaszcza pod kątem konkretnych elementów garderoby.

Czerń, granat i biel - jesienią stawiamy na takie połączenia

Czarne garsonki, granatowe marynarki, spodnie i spódnice, białe buty i koszule - to absolutny must-have nadchodzącego sezonu. W dodatku to klasyki, które warto mieć w swojej szafie, bo nigdy nie wychodzą z mody. Zawsze będą stylowe, w zależności od dodatków i połączeń.

Przedstawiam 5 połączeń, które warto odtworzyć tej jesieni i zimy. W każdym z tych outfitów będziesz prezentować się modnie, stylowo i profesjonalnie.

Czarna tweedowa garsonka i biała koszula

Na pierwszy rzut czarna garsonka w wersji tweedowej. O tym, że ten materiał wrócił do łask, wiemy nie od dziś. Tweedowa kamizelka to hit lata, ale też jesieni 2025. W nowym sezonie pójdziemy jeszcze o krok dalej i będziemy stawiać na garsonki w tym stylu. Mogą one mieć różne kolory, ale szczególnie pożądana będzie ta w odcieniu czarnym - najlepiej z białymi dodatkami. White slingback oraz biała koszula sprawdzą się do tego zestawienia idealnie.

Czarna tweedowa garsonka, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Granatowa spódnica lub sukienka i białe dodatki

Granat w tym sezonie ochoczo łączymy z bielą. Szczególnie jeśli chodzi o białą koszulę i buty. Takie zestawienie super wygląda w bardzo dziewczęcej opcji, jaką jest sukienka. Można jednak też postawić na połączenie go ze spódnicą w granatowym kolorze. Super pod tym względem sprawdzi się także styl retro, który podbija tego lata europejskie stolice. Granatowa sukienka w białe kropki i białe dodatki to absolutny hit tego sezonu.

Granatowa sukienka i białe dodatki, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Czarne spodnie i biała marynarka

Nie ma bardziej klasycznego połączenia niż czerń i biel. W tym sezonie, zamiast klasycznej koszuli, warto jednak czarne spodnie połączyć z białą marynarką lub kamizelką. Niezależnie od tego, czy postawisz na klasyczny garnitur, czy może ten w wersji tweedowej, w każdej z tych opcji będziesz prezentować się rewelacyjnie i bardzo profesjonalnie. A żeby nie było nudno, zdecyduj się na hitowe dodatki, np. beret, który będzie najbardziej pożądany tej jesieni.

Czarne spodnie, biała marynarka i beret to hit jesieni i zimy 2025, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Granatowy garnitur i złoto

Granatowy garnitur to najbardziej galowy strój, jaki można sobie wyobrazić. Zwłaszcza w wersji skrojonej na miarę. Jesienią i zimą 2025 wracamy do korzeni i stawiamy właśnie na taki model. Do tego biała koszula i złote dodatki - najlepiej w postaci guzików, biżuterii i... np. okularów. Staraj się dodać do swojej stylizacji charakterystyczny element, który nada jej pazura. To może być np. czerwona apaszka czy po prostu szminka, jeśli nie chcesz wyglądać zbyt ekstrawagancko.

Reklama

Granatowy garnitur i złote dodatki, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Mała czarna i białe akcenty

Na koniec klasyka. Mała czarna to zawsze dobry wybór, ale żeby nie było nudno, w tym sezonie stawiamy na białe dodatki. Szczególnie jeśli chodzi o buty i torebkę, ale możemy pójść też o krok dalej. Sukienka na koszuli to hit jesieni 2025 i właśnie w tym połączeniu sprawdzi się idealnie. Dlatego sięgnij po małą czarną na cienkich ramiączkach, a pod nią załóż zdobną białą koszulę, np. z falbanami na rękawach. Wówczas zadasz szyku jak nikt inny.