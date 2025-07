Londyn, Paryż, Mediolan - gdzie nie pojadę, tam widzę je - grochy. Ten wzór w stylu retro powrócił do łask i absolutnie zdominował 2025 rok. Jest to widoczne szczególnie w sezonie letnim, ponieważ to doskonały moment na różnego rodzaju sukienki, a jak wiemy - to na nich groszki prezentują się najlepiej. I teraz taki model możemy znaleźć w popularnej sieciówce. Ta sukienka z Reserved to kwintesencja stylu retro.

Ta sukienka z Reserved to kwintesencja stylu retro

Gdy mówimy o stylu retro, myślimy przede wszystkim o modzie lat 50., 60. i 70. To właśnie w tych dekadach nieustannie królowały grochy - na koszulach, spódnicach, sukienkach. Taki print w swoich stylizacjach lansowały również gwiazdy, m.in.: Sofia Loren, Elizabeth Taylor czy Audrey Hepburn. Niedawno grochy wróciły do łask, a tego lata jest to szczególnie widoczne.

Tygodnie mody największych europejskich miast zdominowały właśnie kreacje w groszki. Szczególnie było to widoczne w Londynie, ale również na ulicach Paryża można było dostrzec it-girls, które nie bały się tego wzoru. A trzeba przyznać, że to motyw dla śmiałych osób, ponieważ nie tak łatwo go obronić. Ja wiem jednak, że do odważnych świat należy i dla grochów jestem w stanie zaryzykować - zwłaszcza gdy patrzę na tę sukienkę z Reserved.

Sukienka w grochy z Reserved

Kreacja, która znalazła się w nowym asortymencie sieci sklepów Reserved, to bawełniana sukienka w grochy. Totalnie jest kwintesencją stylu retro. Ma długość midi, rozkloszowany dół wykończony falbanką, a do tego proste, ramiączka i kwadratowy dekolt. Na plecach natomiast posiada wycięcie i urocze wiązanie, które jeszcze bardziej podkreśla jej kobiecość i wyjątkowość.

Ta sukienka dostępna jest w kolorze granatowym z białymi groszkami. Identyczny model znajdziemy w bardzo włoskiej wersji - z pomidorami. W obu przypadkach kosztuje 239,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Bawełniana sukienka retro w grochy z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Sukienka w grochy - stylizacje

Grochy są bardzo kobiece, ale jak już wspomniałam - nie tak łatwo je obronić. Trzeba wiedzieć, co do nich dobrać, aby stworzyć modną stylizację i jednocześnie nie przesadzić. Łatwo można bowiem pójść o krok za daleko i wyglądać po prostu kiczowato. Na szczęście w sieci jesteśmy w stanie znaleźć inspiracje, które pomogą nam stworzyć outfit idealny. Wybrałam 5 propozycji na stylizacje z sukienką retro w grochy.