Choć lato w pełni, warto już teraz zacząć się przygotowywać do jesieni i rozpocząć uzupełnianie garderoby na ten sezon. Wiemy, że czarna sukienka maxi będzie hitem jesieni 2025. Baskinka wraca w wielkim stylu, a garsonki przeżyją swój renesans - przede wszystkim te tweedowe. Taki materiał świetnie wygląda także na kamizelkach, o czym możemy się przekonać coraz częściej. Już tego lata wiele kobiet zdecydowało się na tę opcję, a jesienią tweedowa kamizelka będzie prawdziwym hitem.

Trendy jesień 2025: tweedowa kamizelka

Latem 2025 roku absolutnym hitem stały się garniturowe kamizelki. Choć już wcześniej nosiłyśmy je jako niezależny element garderoby, teraz dopasowujemy je do wszystkiego - jeansów, szortów czy spódnicy. Wśród nich królowa może być tylko jedna. Tweedowa kamizelka zapewnia naszej stylizacji element elegancji i luksusu.

Tego typu kamizelka z tweedu to świetna opcja do różnych outfitów. Można ją zestawić z jeansami i mokasynami lub balerinami, aby prezentować się modnie, ale niezobowiązująco. To też dobra opcja, aby stworzyć elegancką stylizację, łącząc ją np. ze spodniami garniturowymi i butami na obcasie.

Tweedowa kamizelka - przegląd z sieciówek

Taka kamizelka może mieć różną długość i dowolny krój. W sieciówkach są dostępne opcje do wyboru, do koloru. Wystarczy wybrać model idealny dla siebie i cieszyć się najmodniejszym ubraniem sezonu. Ja znalazłam 5 kamizelek z sieciówek, które będą idealne na jesień 2025.

Krótka kamizelka tweedowa Reserved - 59,99 zł

Na wyprzedaży w Reserved możemy upolować klasyczną, niebieską, krótką tweedową marynarkę. Ten model świetnie sprawdzi się w połączeniu z jeansami i mokasynami, ale też jako zestaw z identyczną spódnicą. Taka marynarka jest elegancka, ale niezobowiązująca, więc śmiało można ją założyć do pracy każdego dnia.

Krótka kamizelka tweedowa z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Dłuższa kamizelka tweedowa New Look - Zalando.pl 130 zł

Na Zalando znalazłam dłuższą kamizelkę o ciekawej formie. Jest tweedowa, w delikatną kratkę i do tego ma ozdobne frędzle przy ramionach. Jest też nieco dłuższa, dzięki czemu sprawdzi się u pań o różnej sylwetce. Taka kamizelka bardzo dobrze będzie się prezentować z prostymi spodniami lub spódnicą maxi.

Tweedowa kamizelka New Look, Fot. materiały promocyjne, zalando.pl

Kamizelka z tweedu na guziki Mango - 39,99 zł

Na wyprzedaży w Mango również znalazła się tweedowa kamizelka. To elegancki model zapinany na guziki. Jest doskonałą opcją zarówno do spodni, jak i do jasnej spódnicy. Warto się pospieszyć, bo zostały ostatnie sztuki, dzięki czemu jest tak taniutka.

Tweedowa kamizelka z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Kamizelka boucle z H&M - 127,99 zł

Boucle to mięciutki materiał do złudzenia przypominający tweedowy, dlatego na taką marynarkę również warto zwrócić uwagę. Wpisuje się dokładnie w ten sam klimat i jest dostępna w aż 4 wersjach kolorystycznych - czarnej, kremowej, w czarno-białe paski oraz jasnoniebieskiej. To idealny model do spodni, ale też eleganckich stylizacji ze spódnicami.

Kamizelka boucle z H&M, Fot. materiały promocyjne, hm.com

Kamizelka żakardowa Parfois - 199,99 zł

Na koniec żakardowa kamizelka, która również doskonale wpisuje się w ten trend. Została wykonana w 100% z bawełny. Ma ciekawy, nieco etniczny wzór i biało-czerwoną kolorystykę, ale dość mocno stonowaną - dlatego jest niezwykle elegancka. To świetny wybór na lato, np. do jasnych, lnianych spodni. Świetnie będzie wyglądać też w zestawieniu ze spódnicą maxi.