Faux fur nie jest już tylko modowym dodatkiem – tej zimy to właśnie ono gra główną rolę w garderobie. Sztuczne futro, które łudząco przypomina naturalne, bije rekordy popularności i wyróżnia się nie tylko stylem, ale i praktycznością. Sezon jesień-zima 2025/2026 przynosi ze sobą jeden wyraźny trend – futrzany płaszcz, który wygląda jak prawdziwe futro i grzeje jak kaloryfer.

Moda nie musi być kompromisem między wygodą a wyglądem – faux fur udowadnia, że można połączyć jedno z drugim. Dla wszystkich osób szukających czegoś więcej niż klasyczna puchówka, futrzany płaszcz jest nie tylko rozwiązaniem stylowym, ale również praktycznym. Sprawdź, jak nosić faux fur i dlaczego powinien znaleźć się w twojej szafie tej zimy. Warto zwrócić uwagę np. na model z H&M, który możesz zobaczyć poniżej.

Futro - Fot. hm.com

Faux fur to modowy must have zimy 2026

Nie płaszcz, nie puchówka – faux fur to obowiązkowy element garderoby sezonu jesień-zima 2025/2026. Zimowy hit powraca w wielkim stylu i zaskakuje swoją formą: miękkie, obszerne płaszcze przypominające naturalne futra szturmem zdobywają ulice i wybiegi. Futrzany płaszcz, np. z H&M za 359,99, zł to nie tylko efektowny wybór – dzięki swojej strukturze i grubości faux fur naprawdę grzeje. Jak kaloryfer.

Moda w sezonie 2025/2026 stawia na autentyczność i maksymalny komfort. Co istotne – faux fur to również odpowiedź na potrzeby osób, które nie chcą sięgać po naturalne futra.

Jak stylizować faux fur na co dzień?

Stylizacja futra na co dzień nie musi być skomplikowana. Klucz to balans. Obszerny futrzany płaszcz świetnie łączy się z prostymi fasonami – klasyczne jeansy, gładki golf i masywne buty stworzą z nim idealny zestaw. Faux fur sprawia, że nawet najprostszy look zyskuje modowy charakter.

W ciągu dnia postaw na stonowane kolory i wygodne dodatki. Torba shopper i ciepła czapka dopełnią całości. Dzięki faux fur nie tylko będziesz wyglądać stylowo, ale również pozostaniesz ogrzana nawet przy minusowych temperaturach.

Stylizacje z faux fur na wieczór

Wieczorne wyjścia w sezonie jesień-zima 2025/2026 wymagają jednego – efektownego okrycia. Faux fur doskonale spełnia tę rolę. Wystarczy zarzucić płaszcz z futra na elegancką sukienkę, dodać buty na obcasie i gotowe. Stylizacja zyskuje sznyt glamour, nie tracąc na funkcjonalności.

Czarny futrzany płaszcz zestawiony z cekinami lub jedwabiem stworzy wieczorowy look, który nie tylko przyciąga wzrok, ale i zapewnia komfort cieplny. Stylizacja na zimę 2026? Faux fur w roli głównej to strzał w dziesiątkę.

Dlaczego faux fur jest lepsze niż klasyczna puchówka?

Choć puchówki nadal cieszą się popularnością, to faux fur ma nad nimi znaczną przewagę pod względem stylu. Płaszcz z futra prezentuje się bardziej luksusowo, a przy tym może być równie ciepły. Dodatkowo faux fur daje więcej możliwości stylizacyjnych – zarówno casualowych, jak i eleganckich.

Puchówka to przede wszystkim funkcjonalność, faux fur natomiast łączy funkcjonalność z modą. Grzeje, wygląda i przyciąga spojrzenia – dlatego jest lepszym wyborem dla tych, którzy chcą wyglądać wyjątkowo także zimą.