Skórzane oversizowe kurtki opanowały wybiegi najlepszych domów modny i ulice. Jaki model wybrać i jak go nosić? Jesienią 2025 rezygnujemy z kultowych ramonesek i stawiamy na bomberki. Skórzane oversizowe kurtki nosimy do wszystkiego (nawet do eleganckich stylizacji) zamiast płaszcza, jak robią to it-girls. Jesteś zmarzluchem? Pod kurtkę zakładaj ciepły kardigan — jej obszerny fason sprawi, że nie będzie go widać.

Reklama

Dlaczego nie warto oszczędzać na skórzanych kurtkach? Po pierwsze one nigdy nie wyjdą z mody. Po drugie te wykonane z naturalnej skóry prezentują się wyjątkowo szlachetnie. Jeśli nie możesz znaleźć idealnej oversizowej kurtki na działach z kobiecą garderobą, kup męski model w średnim rozmiarze — ten modowy trik zawsze się sprawdza.

Oversizowa skórzana kurtka od Zary

Oversizowa kurtka marki Zara wykonana jest z delikatnie przecieranego nubuku. Okrycia wierzchnie ze szlifowanej skóry są spotykane dość rzadko, dlatego to prawdziwa perełka. Ja widzę ją w zestawie z ołówkową spódnicą o długości midi lub mini. Ważne. Pamiętaj, że nubuk jest dość delikatny i warto używać impregnatów, aby przedłużyć jego życie. Kurtka marki Zara kosztuje 749 zł.

Kurta z nubuku - Fot. zara.com

Obszerna skórzana kurtka Mango

Oversizowa bomberka z Mango wykonana jest z delikatnej skóry owczej. Charakteryzuje ją kołnierzyk koszulowy z szerokimi klapami, zasłonięty zamek oraz długie rękawy z elastycznymi mankietami. Tego typu obszerną kurtkę noś do jeansów o kroju skinny lub slim fit. Z bomberkami świetnie komponują się kozaki typu slouchy. Kurtka marki Mango kosztuje 1499,99 zł.

Reklama

Oversizowa bomberka - Fot.mango.com

Kurtka oversizowa marki Wasalaa

To najdroższa kurtka w zestawieniu, ale moim zdaniem absolutnie warta swojej ceny. Okrycie polskiej marki Wasalaa uszyte jest z dbałością o każdy szczegół. Paski przy mankietach i kieszenie z ozdobnym wykończeniem dodają jej oryginalności. Odpinane poduszki na ramionach pozwalają na personalizację fasonu. Warto także zwrócić uwagę na jej głęboki bordowy kolor. Kurtka od marki Wasalaa pasuje absolutnie do wszystkiego — to niezwykle uniwersalny model, który zostanie z tobą na lata. Koszt tego modelu to 3699 zł.