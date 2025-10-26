Myślałaś, że wraz z nadejściem zimy rozstaniesz się na jakiś czas ze spódnicą? Nic z tych rzeczy. Projektanci zadecydowali, że spódnica to bardzo silny trend na zimę 2026. Super modnych jest aż kilka modeli. Spokojnie nie musisz kupować ich wszystkich. Wybrałam dla ciebie 3 najbardziej hot. Żadna z nich, nie kosztuje więcej niż 50 zł, więc zrujnowanie budżetu ci nie grozi.

Jakie są najbardziej pożądane spódnice na zimę 2026? Można powiedzieć, że różnorodne. Jedne zostały stworzone w duchu ponadczasowej klasyki i zachwycają swoją prostotą. Inne urzekają awangardowymi fasonami i futurystycznymi wzorami.

Spódnica w panterkę jak od YSL – dziki trend zimy 2026

W sezonie zimowym 2026 spódnica w panterkę powraca na ulice i podbija modowe rankingi. Lansują ją takie domu mody jak Khaite, Fendi i Yves Saint Laurent. Ten drapieżny print przyciąga wzrok i dodaje charakteru każdej stylizacji. Choć spódnica w panterkę wygląda niczym z wybiegów, można ją znaleźć w popularnych sieciówkach w cenie do 50 zł. Model z Mohito kosztuje jedynie 39,99 zł.

Spódnica w panterkę doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. W połączeniu z czarnym golfem, kozakami i płaszczem lub bluzą typu teddy bear tworzy stylizację idealną na zimowe dni. Dla odważniejszych – czerwona lub skórzana góra doda jej pikanterii.

Spódnica - Fot. mohito.pl

Satynowa spódnica na zimę – elegancja i blask za grosze

Choć satyna kojarzy się głównie z latem i wieczorowymi stylizacjami, w zimie 2026 ten połyskujący materiał będzie święcił triumfy. Satynowa spódnica to ulubienica takich domów mody jak Yves Saint Laurent, Altuzarra i Chloe.

Ten typ spódnicy nosimy zimą w towarzystwie grubych swetrów, botków i wełnianych płaszczy. Stylizacja z satynową spódnicą potrafi być jednocześnie ciepła i bardzo szykowna. Ceny? Nawet poniżej 50 zł w wielu sklepach online i sieciówkach. Model z Lidla kosztuje 34,99 zł.

Spódnica - Fot. lidl.pl

Czekoladowa spódnica – klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody

Brązowe odcienie są jednymi z najgorętszych trendów na zimę 2026. Wśród nich wyróżnia się szczególnie czekoladowa spódnica, która łączy klasykę z elegancją. To model, który wygląda szlachetnie, a jednocześnie jest niezwykle praktyczny. Szczególnie upodobały go sobie takie domy mody jak Stella McCartney, Burberry i Miu Miu.

Czekoladową spódnicę można stylizować na wiele sposobów. Świetnie wygląda w zestawieniu z kremowym golfem, białą koszulą lub marynarką w kratę. Jest odpowiednia zarówno do pracy, jak i na eleganckie wyjście. A wszystko to w cenie do 50 zł. Model z Sinsay kosztuje 39,99 zł.

Spódnica - Fot. sinsay.pl

