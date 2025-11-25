Modowy powrót do przeszłości nabiera tempa. Spodnie sztruksowe balloon znów są na topie, a wszystko za sprawą najnowszej kolekcji Zary. Ten fason, który był hitem końca lat 90., dziś ponownie podbija ulice i media społecznościowe. Charakteryzują się luźnym krojem w biodrach i zwężanymi nogawkami, co nadaje im wyjątkowo swobodny, ale zarazem kobiecy wygląd. A to nie koniec ich zalet.

Spodnie sztruksowe balloon z Zary: powrót stylu lat 90.

Pod koniec lat 90. i na początku 2000. roku sztruks był wszechobecny. Później stał się oznaką kiczu, a dziś wraca w wielkim stylu i wypiera popularne w ostatnich sezonach jeansy wide leg. Hitowy model sztruksowych spodni znajdziemy w sieci sklepów Zara.

Wielbicielki mody coraz chętniej rezygnują z klasycznych jeansów wide leg na rzecz wygodniejszych i cieplejszych sztruksów. Styl balloon, czyli spodnie z wysokim stanem i szerokimi, zaokrąglonymi nogawkami, choć inspirowany retro, świetnie wpisuje się w nowoczesne stylizacje miejskie. To właśnie ten fason staje się dominującym trendem sezonu jesień-zima.

Do tego modny kolor mahogany brown, czyli mahoniowy odcień brązu i stosunkowo niewielka jak na modne spodnie cena - 179 zł. Tylko zobacz, jak prezentuje się ten model.

Spodnie sztruksowe balloon z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Kolor mahogany brown – elegancja w miejskim wydaniu

Odcień mahogany brown, w jakim dostępne są spodnie z Zary, idealnie wpasowuje się w jesienną paletę barw. To głęboki, nasycony kolor, który łączy w sobie nuty brązu i czerwieni. Dzięki temu spodnie wyglądają bardzo elegancko, a jednocześnie nie tracą swojej codziennej funkcjonalności.

Kolor mahoniowy doskonale komponuje się z innymi stonowanymi odcieniami sezonu jak: beże, oliwki, granaty czy karmel. Można je zestawić zarówno z miękkim swetrem, jak i oversize’ową marynarką, co czyni je wszechstronnym elementem garderoby.

Stylizacja ze spodniami balloon – jak je nosić?

Styl balloon daje dużo swobody w tworzeniu stylizacji. Spodnie sztruksowe z Zary, dzięki swojej strukturze i krojowi, najlepiej wyglądają w towarzystwie dopasowanej góry, co pozwala zachować proporcje sylwetki. Można je połączyć z prostym topem, golfem lub koszulą włożoną w spodnie.

Jeśli chodzi o obuwie, to świetnie sprawdzą się zarówno sneakersy, jak i cięższe botki na grubej podeszwie. Dodatki w stylu retro – małe torebki, okulary o owalnych oprawkach czy paski z dużą klamrą – podkreślą klimat lat 90., jednocześnie nadając lookowi świeżości.

Dlaczego warto zamienić jeansy wide leg na sztruksy?

Choć jeansy wide leg długo dominowały na wybiegach i ulicach, nadszedł czas na zmianę. Spodnie sztruksowe balloon są nie tylko bardziej komfortowe, ale również cieplejsze – co ma ogromne znaczenie w sezonie jesienno-zimowym.

Sztruks to tkanina trwała i przyjemna w dotyku, idealna na chłodniejsze dni. Fason balloon zapewnia swobodę ruchu i pozwala ukryć ewentualne mankamenty sylwetki, a jednocześnie podkreśla talię dzięki wysokiemu stanowi i elastycznemu wykończeniu pasa.

Dla wielu kobiet to także sentymentalny powrót do lat młodości – styl retro spodnie jak z lat 90. przywołuje wspomnienia i jednocześnie pozwala na modową zabawę w nowym wydaniu.

ZARA wyznacza trend: komfort, fason i cena

ZARA kolejny raz udowadnia, że potrafi doskonale łączyć aktualne trendy z nostalgią za minionymi dekadami. Spodnie sztruksowe z kieszeniami w stylu balloon to doskonały przykład produktu, który odpowiada na potrzeby współczesnych kobiet – poszukujących wygody, stylu i przystępnej ceny.

Choć dokładna cena nie została ujawniona w dostępnych materiałach, to ZARA znana jest z oferowania modnych ubrań w rozsądnych przedziałach cenowych. To sprawia, że spodnie mahoniowe z Zary mogą szybko zyskać status bestsellera.

Miłośniczki stylu miejskiego, retro oraz wszystkie, które chcą wprowadzić do swojej garderoby odrobinę klimatu lat 90., z pewnością nie przejdą obojętnie obok tego modowego powrotu.

