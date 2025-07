Trendy rotują co jakiś czas. Dopiero pisałam o tym, że baskinka wraca w wielkim stylu. Teraz czeka nas powrót lat 90. Coraz więcej ubrań z tej dekady znów cieszy się dużą popularnością. A co powiesz o tym połączeniu? W latach 90. było hitem, potem stało się oznaką kiczu, a teraz wraca w nowym, lepszym wydaniu. Zobacz, o co dokładnie chodzi.

Ten trend z lat 90. wraca w wielkim stylu

Gdy myślimy o modzie lat 90., pierwsze co przychodzi nam do głowy to mom jeans, grube i rozciągnięte swetry, chokery, kurtki jeansowe, topy i... koszulki noszone na bluzki z długim rękawem. Wszystkie te trendy zaliczyły już swój wielki powrót. Teraz ostatni z punktów wraca do łask.

Koszulka z długim rękawem, na to oversize'owy top w podobnym lub innym kolorze - taki zestaw nosił każdy z nas. Teraz, uwaga, wracamy do tego połączenia. Ale na szczęście już w mniej kiczowatej wersji.

Koszulka na koszulce to trend z lat 90., który wraca w nowej wersji

Jeżeli wydaje ci się, że takie połączenie nie może być eleganckie, to się grubo mylisz. Wystarczy wiedzieć, jakich błędów unikać, a jesienią stworzysz najmodniejszą stylizację sezonu.

Jeansy, biała koszulka z długim rękawem i na to czarny oversize'owy top - takie zestawienie prezentuje się naprawdę dobrze, gdy dobierzemy do tego wyrazistą biżuterię. Tego typu góra będzie też idealna, gdy połączymy ją np. z jeansową spódnicą. To jednak nie koniec nowości.

Bardzo fajnie będzie się komponować biała koszula z długim rękawem i rozpiętymi mankietami lub rękawami wykończonymi falbanką. Im bardziej elegancko, tym lepiej. To właśnie wzorzyste rękawy będą przykuwać uwagę, gdy na wierzch założymy prosty top.

No i creme de la creme powrotu tego trendu - długa koszula pod sukienką. Zakochałam się w tym połączeniu, gdy zobaczyłam scenę z "I tak po prostu", w której Carrie prezentuje tego typu połączenie. To przepiękna stylizacja.

Sukienka na koszuli lub koszulka na koszulce - jak je nosić w 2025 roku?

W 2025 roku wszystkie będziemy stawiać na takie połączenie. Im bardziej nietypowo jednak będziemy je nosić, tym lepiej. Zatem na koszule zaczniemy zakładać już nie tylko topy, ale też sukienki, chusty i wszystko, co wpadnie nam do głowy. Oto moje top 3 stylizacje, w których zawiera się ten trend.