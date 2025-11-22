Żakardowy sweter to bez wątpienia jeden z najmocniejszych trendów nadchodzącego sezonu zimowego. W szczególności model z H&M zyskał już miano must have wśród fanek skandynawskiej estetyki. Sweter, który pojawił się w sprzedaży online, nie tylko urzeka subtelnym wzorem i kolorystyką, ale też wygodnym krojem i uniwersalnością. To doskonały wybór dla kobiet, które w chłodniejsze dni chcą połączyć modę z komfortem. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tym wyjątkowym modelu.

Żakardowy sweter z H&M to hit zimy 2025/26

Nowy żakardowy sweter dostępny w ofercie H&M szybko zyskał status jednego z najgorętszych modeli sezonu zimowego 2025/26. Model ten wykonano z dzianiny żakardowej i zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i ponadczasowym stylu. Sweter ma luźny krój typu relaxed fit, który układa się miękko na sylwetce, zapewniając jednocześnie wygodę i swobodę ruchów.

Krój swetra jest prosty, ale wyrazisty. Klasyczny, okrągły dekolt podkreśla szyję, a długie rękawy zakończone ściągaczami dodają całości struktury. Ściągacze znajdują się również na dole swetra, co sprawia, że fason dobrze się układa i nie traci formy podczas noszenia. To element garderoby, który równie dobrze sprawdzi się w domu, jak i w stylizacjach na wyjście. Wzór na swetrze to charakterystyczny żakard w odcieniach beżu i czerni. Taka kolorystyka nie tylko wpisuje się w zimową paletę barw, ale też dodaje stylizacji lekkości i nowoczesnego wyrazu. Gra kolorów w żakardowym splocie tworzy intrygujący efekt wizualny, przyciągający spojrzenia, ale jednocześnie nieprzytłaczający całości stylizacji.

Ten żakardowy sweter to doskonała propozycja dla kobiet ceniących sobie połączenie wygody z aktualnymi trendami. Dzięki jakości wykonania i uniwersalnemu wzornictwu sweter będzie idealnym wyborem na chłodne miesiące. Jego cena to 127,99 zł, a dostępne rozmiary - XXS-XXL.

Żakardowy sweter, fot. mat. prasowe

Jak z kopenhaskich ulic – ten sweter to hit dla fanek stylu scandi

Scandi styl, nazywany również stylem skandynawskim, od lat zachwyca minimalizmem, stonowaną kolorystyką i wyrafinowaną prostotą. Żakardowy sweter z H&M doskonale wpisuje się w ten trend. Subtelna kolorystyka, wyważony krój i wyrazisty, ale niedominujący wzór to kwintesencja kopenhaskiej mody ulicznej, która inspiruje projektantów na całym świecie. Sweter w stylu skandynawskim łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Idealnie prezentuje się w codziennych stylizacjach, które łączą wygodę z elegancją. Można go zestawić z szerokimi, jasnymi jeansami lub spodniami z wełnianej tkaniny, by uzyskać look casualowy z nutą szyku. Świetnie sprawdzi się również w połączeniu z długą spódnicą midi z lejącego materiału, co doda sylwetce lekkości.

Warstwowość, tak charakterystyczna dla skandynawskiej mody, również działa na korzyść tego modelu. Sweter można nosić na klasyczną koszulę z kołnierzykiem lub zarzucić na top i dopełnić oversizowym płaszczem z miękkiej wełny. Stylizację warto uzupełnić dodatkami z naturalnych materiałów – skórzaną torebką w odcieniu karmelu, wełnianą czapką lub szalikiem w zbliżonych tonacjach kolorystycznych.

