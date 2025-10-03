Kurtka z syntetycznego futra to propozycja dla kobiet poszukujących stylowego i praktycznego rozwiązania na chłodne dni. Ten model łączy w sobie elegancję, wygodę noszenia i etykę. Gdy go założysz, ochroni cię przed zimnem i wiatrem, i przyciągnie oko refleksami światła, które "łapie" w efektowny sposób. Zobacz, dlaczego warto mieć ten ciuch w szafie i jak go zestawiać z innymi elementami garderoby, aby uzyskać doskonały efekt.

Reklama

Futrzana kurtka ze sztucznego futra - Zara

Kurtka ma długość do biodra i szerokie, wykładane klapy kołnierza. W całości uszyta została z wysokiej jakości sztucznego futra, które odznacza się miękkim, długim i bardzo gęstym włosem o wyraźnym połysku. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zrobiona z naturalnego surowca. Kurtka zapinana jest na metalowe haftki, które są całkowicie niezauważalne. Po bokach znajdują się kieszenie pozwalające schować dłonie przed zimnem. Cena 449 zł.

W codziennych zestawach krótka kurtka z futra doskonale sprawdzi się jako kluczowy element stylizacji typu casual. Można ją łączyć z dopasowanymi dżinsami typu skinny w ciemnym odcieniu oraz białym lub kremowym golfem. Na nogi warto założyć masywne czarne botki typu combat lub klasyczne sztyblety.

Aby ożywić kolorystykę outfitu, dobrym pomysłem jest dodanie akcesoriów w kolorze bordo lub zieleni, takich jak czapka czy szalik (byle nie za duży, żeby nie przytłoczyć nim "futerka"). Stylizacja ta sprawdzi się zarówno na weekendowy spacer, jak i na spotkanie z przyjaciółmi w mieście.

Ta "futrzana" kurtka wygląda zjawiskowo, Fot. materiały prasowe

Styl smart casual z kurtką z faux fur – idealny na miasto

Stylizacja smart casual to świetny sposób na włączenie tej kurtki do bardziej eleganckiego, ale nadal wygodnego zestawu. Można ją zestawić z prostymi, materiałowymi spodniami – np. cygaretkami lub spodniami z kantem – w kolorze grafitowym lub granatowym. Pod kurtkę można założyć błękitną koszulę lub sweterek w kolorze moss green.

Obuwie w postaci klasycznych mokasynów, czekoladowych loafersów lub modeli na delikatnym obcasie będzie tu najlepszym wyborem. Dopełnieniem stylizacji powinna być torebka w neutralnym kolorze: beż, ciemny brąz lub klasyczna czerń.

Wieczorowy look z futerkiem – kobiecość i szyk w jednym

Krótka kurtka z syntetycznego futra doskonale odnajduje się również w wieczorowych stylizacjach. Zestaw ją z dopasowaną sukienką midi lub maxi – najlepiej taką, która podkreśla talię. Stylizacji dopełnią eleganckie botki na obcasie, kozaki za kolano lub klasyczne czółenka.

Subtelna biżuteria, jak złote kolczyki, oraz klasyczna kopertówka sprawią, że cały look nabierze szykownego charakteru. Taka stylizacja z futrzaną kurtką to idealna propozycja na kolację, wyjście do teatru czy uroczyste spotkanie.

Modowe triki: jak łączyć faktury i kolory z futrzaną kurtką?

Aby kurtka z syntetycznego futra prezentowała się doskonale, warto pamiętać o kilku prostych trikach:

Łącz puszyste futro z gładkimi materiałami , takimi jak skóra, kaszmir czy wełna, by uniknąć efektu nadmiernej objętości.

, takimi jak skóra, kaszmir czy wełna, by uniknąć efektu nadmiernej objętości. Postaw na spodnie lub spódnice z wysokim stanem – krótszy fason kurtki optycznie podnosi talię i wysmukla sylwetkę.

– krótszy fason kurtki optycznie podnosi talię i wysmukla sylwetkę. Kolor akcesoriów ma znaczenie. Barwy ziemi – beż, karmel, écru – doskonale współgrają z czekoladowym futrem.

– doskonale współgrają z czekoladowym futrem. Warstwuj z umiarem – futrzana kurtka dobrze wygląda jako zewnętrzna warstwa np. na swetrze, ale źle będzie prezentować się, gdy założysz ją na zbyt wiele warstw ubrań.

Czytaj także: