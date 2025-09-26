Jesień to pora roku, kiedy wyciągamy z szafy ciężkie buty. Absolutnym hitem tego sezonu będą np. brązowe botki, ale też buty za kolano. Nic jednak nie może równać się klasycznym mokasynom, które nie wychodzą z mody od wielu sezonów. To właśnie tego typu modele nadają naszym stylizacjom elegancji i zapewniają nam efekt quiet luxury. A czekoladowe skórzane loafersy z CCC to hit jesieni 2025. Zobacz, jak wyglądają i z czym je połączyć, żeby stworzyć modną stylizację.

Czekoladowe skórzane loafersy z CCC to hit jesieni 2025

W sieci sklepów CCC znajdziemy różne modne buty na jesień 2025. Wśród nich są ciekawe modele mokasynów, ale moją uwagę przykuła ta para. To czekoladowe, skórzane loafersy Gino Rossi, które są uniwersalne, więc posłużą nam przez kilka sezonów i będą pasować do wielu elementów garderoby.

To idealna propozycja dla kobiet, które cenią sobie połączenie elegancji z wygodą. Nie ważne, czy założysz do tych butów jeansy i sweterek, czy może ołówkową spódnicę i marynarkę - w każdym outficie będziesz prezentować się modnie i z klasą, a przede wszystkim dobrze. No i nie można zapominać o hitowym odcieniu tych loafersów. Czekoladowy to najmodniejszy kolor sezonu jesień-zima 2025/2026.

Buty dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej sklepu w rozmiarach 36-41. Kosztują 299,99 zł. Zobacz, jak się prezentują.

Czekoladowe skórzane loafersy z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Czekoladowe dodatki na jesień 2025

Czekoladowe buty i dodatki to absolutny must have na jesień 2025. Niedawno już pisałam, że chocolate heels to buty jak marzenie, które będą hitem w tym sezonie. Warto zwrócić uwagę także na torby, które będą dobrze komponować się z obuwiem w tym kolorze.

Niezastąpiona pod tym względem jest chocolate shopper bag. Warto sięgnąć też po elementy garderoby w tym kolorze. Chocolate jacket to najlepszy wybór na jesień 2025 - zwłaszcza jeśli zamierzasz wyróżnić się z tłumu.

Loafersy na jesień 2025 - inspiracje

Pozostając jeszcze na moment przy loafersach, warto zastanowić się, z czym je nosić, aby stworzyć modną stylizację na jesień 2025. Tego typu mokasyny - niezależnie od tego, czy w kolorze czarnym, czy może czekoladowym, zawsze dobrze wyglądają w biurowych stylizacjach. Świetnie jednak będą też komponować się z jeansami typu flare oraz klasycznym kaszmirowym swetrem.

Wybrałam 3 inspiracje do noszenia loafersów tej jesieni. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?