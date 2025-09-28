Kowbojki nosimy od kilku dobrych sezonów, ale w tym sezonie cała uwaga pada na brązowy model. Francuskie it-girls o tym, wiedzą i nie rozstają się ze swoimi czekoladowymi butami prosto z Dzikiego Zachodu. Jeśli kowbojki nie są twoim ulubionym modelem butów, proponuję ci bliżej zapoznać się butami typu slouchy — to prawdziwy hit jesieni 2025.

Minimalistyczne kowbojki z Zary

Kowbojki wcale nie muszą być pretensjonalne. Spójrz na model z Zary. Prosty fason i brak, klasycznych dla kowbojek, przeszyć sprawia, że mogą one spodobać się nawet najbardziej zagorzałym minimalistkom. Takie proste buty pięknie wyglądają z jeansami w klasycznym niebieskim kolorze i białą koszulą — czasami mniej znaczy więcej. Na kowbojki marki Zara wydasz 499 zł.

Kowbojki - Fot. zara.com

Klasyczne kowbojki od marki Pull & Bear

Jesteś zwolenniczką klasyczny rozwiązań? Do gustu przypadną ci ponadczasowe kowbojki z typowymi dla tego typu obuwia przeszyciami na cholewce. Typowe kowbojki noś na przekór np. do garnituru. Możesz też łączyć je z bardzo modną w tym sezonie plisowaną spódnicą i oversizowym swetrem. Kowbojskie buty marki Pull & Bear charakteryzują się pięknym połączeniem skóry licowej z zamszową — do mnie przemawia taki miks, a do ciebie. Kowbojki Pull & Bear kosztują 449 zł.

Kowbojki - Fot. pullandbear.com

Krótkie kowbojki marki Stradivarius

Krótkie kowbojki w czekoladowym kolorze to klasyka sama w sobie i każda kobieta powinna mieć je w swojej szafie. Te marki Stradivarius charakteryzują się wyjątkowo pięknym odcieniem czekolady z odrobiną mleka i ciekawymi subtelnymi przeszyciami kontrastową nitką.

Do czego je nosić? Tak naprawdę do wszystkiego. Nie polecam jedynie miksować kowbojek z dresowymi spodniami — taki duet nie może dobrze wyglądać. Buty marki Stradivarius kosztują 249 zł — wykonane są z naturalnej skóry i wyglądają jak od znanego projektanta.

Kowbojki - Fot. stradivarius.com

Czekoladowe kowbojki — z czym nosić?

Kowbojki znasz nie od dziś. Nosisz je na spacery, kawę z koleżanką, na randkę i do pracy. Ale czy wiesz z tym łączyć tak modne w tym sezonie modele w odcieniu czekolady? Poniżej znajdziesz ciekawe propozycje. Zainspiruj się.