Zima 2026 dopiero się zaczyna, a już można mówić o modowym fenomenie. Śniegowce dostępne w sklepie internetowym CCC wyprzedają się z prędkością światła. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ te buty nie tylko gwarantują ciepło, ale też zachwycają designem i wygodą.

Brązowe śniegowce marki Jenny to połączenie stylu, komfortu i nowoczesnego podejścia do mody zimowej. Wykonane są z tworzywa syntetycznego imitującego naturalną skórę, mają ocieplone wnętrze, krótką cholewkę, okrągły nosek i platformę o wysokości 4 cm.

Śniegowce - Fot. ccc.pl

To więcej niż buty – wysmuklają, wydłużają, zachwycają

Śniegowce z CCC to coś więcej niż zwykłe buty zimowe. Dzięki 4-centymetrowej platformie optycznie wydłużają nogi i wysmuklają całą sylwetkę. Taki efekt jest rzadkością wśród śniegowców, które zwykle dodają objętości dolnej partii ciała.

Damskie botki za 129,99 zł oferują nie tylko praktyczność, ale i wizualne atuty. Platforma podnosi stopę, co sprawia, że sylwetka nabiera lekkości, a jednocześnie izoluje od chłodnego podłoża, zwiększając komfort termiczny. Dzięki temu śniegowce są idealne na długie spacery w zimowej aurze.

Eko skóra kontra zamsz – co wybrać na mrozy?

Choć zamszowe wykończenia wciąż cieszą się popularnością, to w surowym zimowym klimacie znacznie lepiej sprawdza się eko skóra. Śniegowce z CCC zostały wykonane z wysokogatunkowego syntetyku, który jest trwały, odporny na wilgoć oraz łatwy w konserwacji.

W przeciwieństwie do zamszu, który szybko chłonie wodę i wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, imitacja skóry naturalnej w śniegowcach Jenny to rozsądny i estetyczny wybór na zimę. Eko skóra to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale również przyjazne środowisku – buty nie mają części pochodzenia zwierzęcego.

Z czym łączyć śniegowce Jenny, by wyglądać stylowo?

Śniegowce z CCC to nie tylko ochrona przed zimnem, ale też modowy hit, który warto umiejętnie wkomponować w zimową stylizację. Pasują zarówno do jeansów, jak i wełnianych spódnic czy dzianinowych sukienek. Można je zestawić z puchową kurtką, długim płaszczem lub kamizelką typu oversize.

Dopełnieniem stylizacji mogą być grube rajstopy lub legginsy, a także wełniana czapka i komin. Śniegowce można nosić z torbą w stylu shopper lub z klasycznym plecakiem.