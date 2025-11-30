W sezonie zimowym 2025/2026 świat mody jednogłośnie postawił na funkcjonalność połączoną z oryginalnym stylem. Od kilku lat niekwestionowanymi królami wśród zimowych par butów są śniegowce. Cieplutkie, milusie, bardzo wygodne, a do tego doskonale sprawdzają się w śnieżne dni. Ja w tym roku znalazłam model, który najpierw mnie zaskoczył, a potem stał się moim numerem jeden. To futuristic snow boots z CCC, czyli futurystyczne śniegowce prosto od marki Beverly Hills Polo Club.

Dlaczego śniegowce Beverly Hills Polo Club z CCC są hitem zimy 2025/2026?

Śniegowce Beverly Hills Polo Club w kolorze czarnym to absolutny przebój tej zimy. Początkowo budziły we mnie mieszane uczucia – ich masywna sylwetka i sportowa linia wydawały mi się zbyt odważne. Jednak to właśnie ta nieoczywista estetyka i wysoka jakość wykonania przyciągnęły uwagę influencerek, trendsetterek i... mojej skromnej osoby. Gdy założyłam je na nogi, od razu wiedziałam, że tej zimy się z nimi nie rozstanę.

Ten model, oferowany przez markę Beverly Hills Polo Club jest dostępny w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej CCC w kategorii damskich botków. Szybko zdobył popularność dzięki połączeniu designu z praktycznością. Kobiety ceniące komfort i nowoczesny styl uznały je za niezbędny element garderoby zimowej. Zwłaszcza że to buty na więcej niż jeden sezon za 299,99 zł.

Śniegowce Beverly Hills Polo Club z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Co wyróżnia ten model? Poznaj techniczne szczegóły

Śniegowce Beverly Hills Polo Club, które możemy dostać w sieci sklepów CCC, charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Materiał zewnętrzny to połączenie tworzywa syntetycznego i materiału włókienniczego, co zapewnia nie tylko estetykę, ale i trwałość. Wewnętrzna warstwa z materiału włókienniczego gwarantuje ciepło, co w połączeniu z wodoodpornością czyni je idealnym wyborem na deszczowe i śnieżne dni.

Model posiada podeszwę typu platforma, co optycznie wydłuża sylwetkę, jednocześnie oferując stabilność na śliskiej nawierzchni. Grubość podeszwy to 4,5 cm, a całkowita wysokość buta wynosi 23 zm. Dodatkowo, choć wydaje się masywny, jest niesamowicie leciutki - waży zaledwie 455 g. Gdy mam te buty na nogach, odnoszę wrażenie, jakbym miała kapcie, dzięki czemu zimą na pewno łatwiej będzie przedzierać się w nich przez śnieg.

Z czym nosić śniegowce Beverly Hills Polo Club? Stylizacje na sezon zimowy

Ten model śniegowców doskonale komponuje się z szeroką gamą zimowych stylizacji. Poniżej przedstawiam kilka propozycji.

Styl casual – połącz śniegowce z czarnymi legginsami, oversize’owym swetrem i puchową kurtką. Idealny zestaw na codzienne spacery czy zakupy. Sportowa elegancja – zestaw je z dresowym kompletem w neutralnym kolorze i długim, wełnianym płaszczem. Dodaj czapkę z grubym splotem, by dopełnić look. Miejski szyk – czarne śniegowce świetnie kontrastują z jasnymi jeansami typu skinny i swetrem w intensywnym kolorze. Dodaj torbę typu shopper i jesteś gotowa na dzień w mieście. Minimalistyczny styl – stawiasz na prostotę? Połącz je z białą, długą koszulą, czarnymi legginsami i kamizelką puchową. Taki look jest zarówno stylowy, jak i funkcjonalny.

Modne śniegowce 2025, jakimi są opisywane botki, idealnie wpisują się w estetykę trendów na sezon 2025/2026 – funkcjonalność spotyka się tu z miejskim stylem.

Śniegowce z CCC – nie tylko modne, ale i praktyczne

Marka Beverly Hills Polo Club, oferowana przez sklep CCC, zapewnia produkty łączące wygodę i styl. Ten model śniegowców jest tego najlepszym przykładem. Są one bowiem nie tylko modne, ale także odporne na trudne warunki atmosferyczne.

Śniegowce Beverly Hills Polo Club doskonale odpowiadają na potrzeby kobiet poszukujących wygodnych butów na zimę, które jednocześnie wpisują się w aktualne trendy butów zimowych. Stylowe śniegowce CCC stały się obowiązkowym elementem zimowej garderoby.

Czytaj także: