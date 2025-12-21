Styl wiktoriański zyskuje w 2026 roku nowe życie. Choć może wydawać się kontrowersyjny, botki w tym stylu – zwłaszcza te oferowane przez sieciówki, takie jak Zara – udowadniają, że można połączyć dawną estetykę z dzisiejszymi trendami w sposób świeży i efektowny.

Co to są botki w stylu wiktoriańskim i skąd wzięła się ich popularność?

Botki w stylu wiktoriańskim to charakterystyczne, sznurowane buty na niskim obcasie, inspirowane modą XIX wieku. Najczęściej wykonane ze skóry, posiadają kwadratowy lub migdałowy nosek, delikatne zdobienia i wiązania podkreślające estetykę epoki królowej Wiktorii. Ich fason przypominał obuwie noszone przez kobiety na przestrzeni kilku dekad epoki wiktoriańskiej, które uzupełniały długie spódnice i suknie, gorsety oraz wysokie kołnierze.

Popularność tego stylu narastała w ostatnich sezonach dzięki wpływom kulturowym oraz modzie vintage. Obserwowany obecnie powrót estetyki retro ma korzenie m.in. w inspiracjach z filmów kostiumowych, takich jak „Biedne istoty” z 2024 roku oraz „Nosferatu” z 2025 roku. Dodatkowo na platformach takich jak TikTok i Pinterest trend ten zdobywa coraz większą grupę fanek, zwłaszcza wśród kobiet w wieku 18–24 lata. Ich fascynacja autentycznością oraz jakością ubrań z dawnych lat przekłada się na rosnącą popularność elementów inspirowanych XIX-wieczną modą.

Kiedy były modne? Powrót trendu z lat 2012–2015

Styl wiktoriański miał już swoje pięć minut w modzie ulicznej na przełomie lat 2012–2015. Białe bluzki z bufiastymi rękawami, sakiewkowe torebki, gorsety i sznurowane botki pojawiały się w stylizacjach blogerek i na wybiegach. To wtedy po raz pierwszy w nowoczesnej modzie pojawiła się fascynacja stylem „Victoriana”, który obejmował nie tylko ubrania, ale również dodatki i sposób stylizacji.

Ten styl wówczas zyskał popularność także dzięki modzie ulicznej i obecności w kolekcjach projektantów, choć nie osiągnął aż takiej skali jak obecnie. Teraz – dekadę później – botki i inne elementy z epoki wracają z większym impetem, napędzane przez nowe pokolenie miłośników estetyki vintage.

Botki z Zary – idealny przykład współczesnej "Victoriany"

Zara, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, wprowadziła model botków inspirowanych stylem wiktoriańskim. Skórzane botki na obcasie typu kaczuszka (wysokość obcasa: 4 cm) mają klasyczny fason z kwadratowym noskiem i są sznurowane. Wykonane ze 100% skóry owczej z poliestrową wyściółką, stanowią stylową interpretację dziewiętnastowiecznego obuwia.

Ich konstrukcja zachowuje ducha epoki, jednocześnie oferując nowoczesny komfort. Model ten wyróżnia się nie tylko stylizacją retro, ale również jakością wykonania i elegancją. To opcja, która z powodzeniem łączy nostalgię z praktycznością, pozwalając odważnie wkroczyć w sezon wiosna 2026 z nutą historii. Kosztują 299 zł.

Botki z Zary w stylu wiktoriańskim, Fot. materiały prasowe, zara.com

Dlaczego botki w stylu wiktoriańskim wracają w 2026 roku?

Sezon wiosna 2026 przynosi prawdziwy renesans wiktoriańskiej elegancji. Wpływ na to ma kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, moda filmowa – w tym przypadku produkcje takie jak „Biedne istoty” oraz „Nosferatu” – przypomniały o unikalnej estetyce dziewiętnastego wieku. Zarówno kreacje Emmy Stone w filmie Giorgosa Lanthimosa, jak i Lily-Rose Depp w gotyckim horrorze Roberta Eggersa przywołały sylwetki z epoki, inspirując projektantów i influencerki.

Równie istotny jest wpływ mediów społecznościowych. Na TikToku popularność zdobywają profile prezentujące autentyczne elementy stylu wiktoriańskiego. Filmiki o białych koszulach nocnych z tamtego okresu autorstwa Vivian Wohlf i Lauren Louise stały się viralowe. Również Pinterest notuje wzrost wyszukiwań frazy „victorian aesthetic”, szczególnie wśród kobiet między 18. a 24. rokiem życia.

Projektanci tacy jak Simone Rocha czy Kim Jones również wpisali się w trend, prezentując na wybiegach kolekcje pełne gorsetów, koronek, kokard i innych detali charakterystycznych dla epoki królowej Wiktorii. Rośnie również popyt na ubrania vintage, co wzmacnia autentyczność trendu i nadaje mu nowy wymiar – mniej o luksusie jako cenie, a bardziej o unikalności.

Jak nosić wiktoriańskie botki, by wyglądać nowocześnie?

Choć botki w stylu retro mogą kojarzyć się z kostiumami teatralnymi, odpowiednio zestawione z nowoczesnymi elementami garderoby zyskują świeżość i lekkość. Aby uniknąć efektu przebrania, warto zestawić je z minimalistycznymi lub współczesnymi formami.

Stylizacje z botkami w stylu retro – jak łączyć je z nowoczesnymi elementami?

Z dżinsami typu mom-fit i białą koszulą z bufkami – to połączenie klasyki z delikatnym akcentem retro. Z mini spódnicą i golfem – odważna opcja dla fanek miejskiego stylu. Z tweedową sukienką maxi i białą koszulą – zestaw idealny na wieczór. Z szerokimi spodniami typu culotte i prostym t-shirtem – stylizacja, która przełamuje schematy. Z długim trenczem i eleganckimi rajstopami – nowoczesna wersja wiktoriańskiej elegancji.

