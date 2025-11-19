Za nami pierwsze mroźne dni, więc to ostatni dzwonek, aby zaopatrzyć się w ciepłe, ale jednocześnie wygodne buty na ten sezon. Ostatnio wybrałyśmy TOP 3 modele kozaków na zimę 2025/2026, które warto wziąć pod uwagę. Ale nic nie może równać się tak charakternej parze, jaką są biker boots. Dobrze dobrane kozaki w tym stylu potrafią zapewnić nam ciepło przez całą zimę, a jednocześnie dodać charakteru każdej stylizacji. I właśnie taki jest model, który znalazł się w hiszpańskiej sieci sklepów Zara.

Kozaki w stylu biker boots z Zary to HIT zimy 2025/2026

Kozaki w stylu biker boots z Zary to para, która od razu przykuła moją uwagę i skradła serce. Nie są to bowiem zwykłe kozaki typu oficerskiego czy slouchy. To masywne, charakterne buty w motocyklowym stylu. Ale mimo to wciąż świetnie prezentują się nie tylko ze spodniami, ale też z sukienkami oraz spódnicami.

To zwykłe, proste, skórzane kozaki w odcieniu czekoladowego brązu, czyli w modnym kolorze sezonu jesień-zima 2025/2026. Posiadają ozdobne przeszycia oraz klamry, które dodają im pazura. Z tyłu mają niski obcasik, który pięknie wydłuża nogę.

Taką parę butów możemy kupić za 399 zł. A dlaczego warto mieć ją w swojej szafie?

Kozaki w stylu biker boots z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Biker boots to modny model butów 2025 roku

Biker boots to absolutny hit od wielu sezonów. Królują nie tylko jesienią i zimą, ale też latem, bo wiele kobiet decyduje się na taki model np. na zwiewnej sukienki. Dzięki nim możemy pozwolić sobie na modowe eksperymenty, a jednocześnie dodać każdej swojej stylizacji pazura.

I choć wydawać się może, że są to buty, których nie założymy do wszystkiego, nic bardziej mylnego. Pasują zarówno do skórzanych spodni czy jeansów, jak również do sukienek i spódnica.

Do czego nosić kozaki w stylu biker boots?

Znalazłam 3 inspiracje na noszenie kozaków w stylu biker boots zimą. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?

