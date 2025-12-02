Kozaki z H&M to jedna z najgorętszych premier sezonu zimowego 2025/26. Marka zaprezentowała model obuwia, który łączy wygodę z odważną estetyką inspirowaną kultowymi latami 70. Te buty natychmiast przykuły uwagę miłośniczek mody dzięki klasycznej formie, wysokiej cholewce i stabilnemu obcasowi. Warto przyjrzeć się im bliżej, bo mogą stać się ulubionym dodatkiem w zimowych stylizacjach.

Tak wyglądają kozaki z H&M na zimę 2025/26

Kozaki z H&M na sezon zimowy 2025/26 to kwintesencja stylu retro inspirowanego latami 70. Buty te mają ciepły, brązowy kolor, który doskonale wpisuje się w jesienno-zimowe trendy. Ich cholewka sięga przed kolano i została zaprojektowana tak, aby dopasowywała się do nogi, podkreślając jej smukłość.

Obuwie wyposażone jest w stabilny obcas typu block heel o wysokości 7 cm, który zapewnia komfort noszenia i dodaje sylwetce elegancji. Materiał, z którego zostały wykonane, imituje skórę i ma matowe wykończenie, które dodaje im autentyczności. Dzięki temu wyglądają zupełnie jak z przeszłej dekady! Kozaki dostępne są w rozmiarach od 35 do 42. Cena detaliczna wynosi 279,99 zł.

Kozaki z H&M, fot. mat. prasowe

Modowy wehikuł czasu na przełomie 2025 i 26 roku

Zima 2025/26 to triumf stylu retro, z wyraźnymi nawiązaniami do estetyki lat 70. W modzie dominują elementy charakterystyczne dla tamtej dekady: szerokie spodnie dzwony, golfy w intensywnych kolorach, futrzane płaszcze i wyraziste dodatki.

Kozaki z H&M doskonale wpisują się w ten trend. Ich charakterystyczny obcas typu block heel, wysoka, dopasowana cholewka oraz klasyczny brązowy odcień przywołują modowe skojarzenia z kultowymi postaciami tamtego okresu. Stylowe, a zarazem praktyczne, stają się wyrazem tęsknoty za ponadczasowym stylem i kobiecością w najlepszym wydaniu.

Jak stylizować kozaki z H&M, aby podkreślić ich unikalność?

Aby w pełni wykorzystać potencjał retro kozaków z H&M, warto połączyć je z garderobą inspirowaną latami 70. Świetnie sprawdzą się trapezowe spódnice mini, szerokie spodnie dzwony czy kombinezony z weluru. Do tego można dobrać golfy w odcieniach pomarańczu, beżu lub brązu oraz futrzane kamizelki.

Całość uzupełni mała torebka na łańcuszku i okulary przeciwsłoneczne o dużych oprawkach. Taka stylizacja nie tylko podkreśli charakter butów, ale też wyróżni się na tle zimowej ulicy. Możesz także założyć satynową sukienkę na cieplutki golf, dodać do tego okulary przeciwsłoneczne i gotowy look vintage elegantki masz gwarantowany. Kozaki z H&M to bowiem coś więcej niż praktyczne buty – to manifest stylu inspirowany złotą erą mody.

