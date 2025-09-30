Te mięciutkie mokasyny w kolorze steel blue podbiją twoje serce. Kupisz je w CCC
Elegancja idąca w parze z wygodą, to marzenie wielu kobiet. Te mokasyny w odcieniu spokojnego błękitu spełniają je w stu procentach – miękka skórzana cholewka, lekka podeszwa i subtelny design sprawiają, że stają się niezastąpionym elementem garderoby.
Mokasyny od lat cieszą się popularnością jako wygodne, wsuwane buty o eleganckim charakterze. Ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do stylizacji codziennych, jak i wizytowych. Model Beverly Hills Polo Club w kolorze steel blue wyróżnia się świeżym, nowoczesnym designem, a jednocześnie pozostaje wierny ponadczasowej formie. To połączenie amerykańskiego luzu i kalifornijskiego luksusu, które trudno przeoczyć, dzięki pięknemu kolorowi.
Mokasyny Beverly Hills Polo Club – CCC
Te damskie mokasyny powstały z wysokiej jakości licowej skóry naturalnej, co gwarantuje trwałość i elegancki wygląd. Jasnoniebieski odcień steel blue został zestawiony z beżową podeszwą z syntetycznego tworzywa, co dodaje butom lekkości. Matowe wykończenie materiału podkreśla subtelny charakter obuwia, a okrągły nosek nadaje im klasyczny urok i zapewnia komfort palcom.
Wnętrze wykonano z miękkiego materiału tekstylnego, a wkładka ze skóry naturalnej zapewnia wygodę przez wiele godzin.
Model jest wsuwany, co ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie. Mokasyny minimalny obcas, dzięki czemu są stabilne i lekkie. Pojedynczy but waży jedynie 280 g, więc praktycznie nie czuć ich na nodze. Dostępne są w pełnej rozmiarówce od 36 do 41. Cena: 299 zł.
Do czego nosić?
Mokasyny w kolorze steel blue to obuwie, które doskonale odnajdzie się w wielu sytuacjach. Dzięki swojej wszechstronności możesz zestawiać je zarówno z codziennymi stylizacjami, jak i bardziej eleganckimi zestawami.
Na co dzień świetnie wyglądają w duecie z białymi luźnymi spodniami i lekką koszulą w paski.
Do pracy możesz połączyć je z cygaretkami w neutralnym odcieniu i marynarką oversize, tworząc styl smart casual. Jeśli preferujesz sukienki, wybierz prostą midi w odcieniach beżu lub granatu – steel blue pięknie podkreśli całość i doda lokowi świeżości.
Na spotkania towarzyskie mokasyny sprawdzą się w towarzystwie jeansów typu slim i eleganckiego topu – to wygoda, która nadal wygląda szykownie. Co więcej, dzięki stonowanemu kolorowi buty łatwo zestawisz z garderobą w różnych odcieniach: od bieli i szarości, przez pastele, aż po głęboką czerń.
Dodatkową zaletą tego modelu jest fakt, że są to buty całoroczne. Możesz nosić je zarówno wiosną i latem, jak i jesienią w zestawie z płaszczem czy skórzaną kurtką. To sprawia, że zyskujesz uniwersalne obuwie, które posłuży ci przez długi czas.
Czytaj także:
- Nie boyfriendy i nie baggy. Jesienią 2025 to te jeansy są idealne dla figury typu gruszka
- Polki kochają viralowe zamszowe kurtki z Zary. Ja znalazłam identyczne za połowę ceny
- Kardigan oversize to nr 1 w szafie każdej jesieniary. Wybrałam 3 modele idealne na jesień i zimę 2025