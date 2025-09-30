Mokasyny od lat cieszą się popularnością jako wygodne, wsuwane buty o eleganckim charakterze. Ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do stylizacji codziennych, jak i wizytowych. Model Beverly Hills Polo Club w kolorze steel blue wyróżnia się świeżym, nowoczesnym designem, a jednocześnie pozostaje wierny ponadczasowej formie. To połączenie amerykańskiego luzu i kalifornijskiego luksusu, które trudno przeoczyć, dzięki pięknemu kolorowi.

Mokasyny Beverly Hills Polo Club – CCC

Te damskie mokasyny powstały z wysokiej jakości licowej skóry naturalnej, co gwarantuje trwałość i elegancki wygląd. Jasnoniebieski odcień steel blue został zestawiony z beżową podeszwą z syntetycznego tworzywa, co dodaje butom lekkości. Matowe wykończenie materiału podkreśla subtelny charakter obuwia, a okrągły nosek nadaje im klasyczny urok i zapewnia komfort palcom.

Wnętrze wykonano z miękkiego materiału tekstylnego, a wkładka ze skóry naturalnej zapewnia wygodę przez wiele godzin.

Model jest wsuwany, co ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie. Mokasyny minimalny obcas, dzięki czemu są stabilne i lekkie. Pojedynczy but waży jedynie 280 g, więc praktycznie nie czuć ich na nodze. Dostępne są w pełnej rozmiarówce od 36 do 41. Cena: 299 zł.

Mokasyny są bardzo wygodne i eleganckie, Fot. materiały prasowe

Do czego nosić?

Mokasyny w kolorze steel blue to obuwie, które doskonale odnajdzie się w wielu sytuacjach. Dzięki swojej wszechstronności możesz zestawiać je zarówno z codziennymi stylizacjami, jak i bardziej eleganckimi zestawami.

Na co dzień świetnie wyglądają w duecie z białymi luźnymi spodniami i lekką koszulą w paski.

Do pracy możesz połączyć je z cygaretkami w neutralnym odcieniu i marynarką oversize, tworząc styl smart casual. Jeśli preferujesz sukienki, wybierz prostą midi w odcieniach beżu lub granatu – steel blue pięknie podkreśli całość i doda lokowi świeżości.

Na spotkania towarzyskie mokasyny sprawdzą się w towarzystwie jeansów typu slim i eleganckiego topu – to wygoda, która nadal wygląda szykownie. Co więcej, dzięki stonowanemu kolorowi buty łatwo zestawisz z garderobą w różnych odcieniach: od bieli i szarości, przez pastele, aż po głęboką czerń.

Dodatkową zaletą tego modelu jest fakt, że są to buty całoroczne. Możesz nosić je zarówno wiosną i latem, jak i jesienią w zestawie z płaszczem czy skórzaną kurtką. To sprawia, że zyskujesz uniwersalne obuwie, które posłuży ci przez długi czas.

