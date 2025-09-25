Co powiesz na to, aby jesienią 2025 chodzić w jeansowym total looku? Projektanci i it-girls mówią zdecydowane "tak". Nie wiesz jednak jak to zrobić, aby wyglądać stylowo? Nic się nie martw, mam dla ciebie gotową receptę na piękne outfity.

Reklama

Dopasowany komplet w stylu lat 90. od Blumarine

Dziś stylizacje w stylu Britney Spears kojarzą się z modą Y2K i lat 90., z naciskiem na obcisłe sukienki typu bodycon, króciutkie topy, jeansy z niskim stanem, błyszczące dodatki, masywne buty i kurtki ramoneski. Nie możemy zapomnieć o kultowym jeansowy total looku, który Britney założyła na galę American Music Awards w 2001 roku.

Britney Spears - Fot. gettyimages.com/Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Spójrz na jeansowy komplet domu mody Blumarine. Czy on troszkę nie przypomina ci tamtych czasów? Nie polecam odwzorowywać kultowej jeansowej stylizacji Britney Spears, ale jeśli masz ochotę od stóp do głów ubrać się w denim — proszę bardzo.

Pokaz marki Blumarine - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Jeansowy garnitur na pokazie Sportmax

Projektanci marki Sportmax proponują nam bardzo elegancki oversizowy garnitur wykonany z ciemnego, jednokolorowego jeansu. Ja jestem na "tak", a ty? Denimowy garnitur połączony z białą koszulą lub cienkim kaszmirowym swetrem i szpilkami świetnie nadaje się do pracy. Zestawiony z t-shirtem i sneakersami sprawdzi się na co dzień. Chciałabyś założyć coś ultra modnego? Do jeansowego garnituru dołóż buty typu slouchy — oczywiście nogawki włóż w cholewki butów.

Pokaz marki Sportmax - spotlight.launchmetrics.com

Kurtka plus spódnica z pokazu Susan Fang

Look z pokazu Susan Fang może być dla ciebie inspiracją jeśli lubisz typowo dziewczęce stylizacje. Oversizowa kurtka z wyszywanymi gwiazdkami i spódnica do kompletu wyglądają wyjątkowo uroczo. Z czym łączyć taki "słodki" zestaw? Najlepiej tak jak proponuje projektantka — ze sneakersami. Jeśli nie lubisz chodzić utartymi modowymi szlakami, możesz pokusić się o dołożenie do podobnego total looku kowbojek.

Reklama

Pokaz marki Susan Fang - Fot. gettyimages.com/Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

Jeansowy total look to świetna opcja na co dzień

W stylu Y2K czy "słodkiej uczennicy" — nie ma wątpliwości, że jeansowy total look jest prawdziwym hitem jesieni 2025. Przekonały cię looki z pokazw i chciałabyś wiedzieć więcej o tym, jak nosić denimowe zestawy na co dzień? Oto garść inspiracji.