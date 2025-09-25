Jeśli total look to tylko jeansowy. Wiedziały o tym gwiazdy lat 90., a my bierzemy z nich przykład
Król jeans powraca i to w wielkim stylu, bo w total lookach. Denimowe zestawy opanowały nie tylko pokazy, ale i największe stolice mody. Też masz ochotę na denimowy zestaw? Zobacz, na który warto postawić.
Co powiesz na to, aby jesienią 2025 chodzić w jeansowym total looku? Projektanci i it-girls mówią zdecydowane "tak". Nie wiesz jednak jak to zrobić, aby wyglądać stylowo? Nic się nie martw, mam dla ciebie gotową receptę na piękne outfity.
Dopasowany komplet w stylu lat 90. od Blumarine
Dziś stylizacje w stylu Britney Spears kojarzą się z modą Y2K i lat 90., z naciskiem na obcisłe sukienki typu bodycon, króciutkie topy, jeansy z niskim stanem, błyszczące dodatki, masywne buty i kurtki ramoneski. Nie możemy zapomnieć o kultowym jeansowy total looku, który Britney założyła na galę American Music Awards w 2001 roku.
Spójrz na jeansowy komplet domu mody Blumarine. Czy on troszkę nie przypomina ci tamtych czasów? Nie polecam odwzorowywać kultowej jeansowej stylizacji Britney Spears, ale jeśli masz ochotę od stóp do głów ubrać się w denim — proszę bardzo.
Jeansowy garnitur na pokazie Sportmax
Projektanci marki Sportmax proponują nam bardzo elegancki oversizowy garnitur wykonany z ciemnego, jednokolorowego jeansu. Ja jestem na "tak", a ty? Denimowy garnitur połączony z białą koszulą lub cienkim kaszmirowym swetrem i szpilkami świetnie nadaje się do pracy. Zestawiony z t-shirtem i sneakersami sprawdzi się na co dzień. Chciałabyś założyć coś ultra modnego? Do jeansowego garnituru dołóż buty typu slouchy — oczywiście nogawki włóż w cholewki butów.
Kurtka plus spódnica z pokazu Susan Fang
Look z pokazu Susan Fang może być dla ciebie inspiracją jeśli lubisz typowo dziewczęce stylizacje. Oversizowa kurtka z wyszywanymi gwiazdkami i spódnica do kompletu wyglądają wyjątkowo uroczo. Z czym łączyć taki "słodki" zestaw? Najlepiej tak jak proponuje projektantka — ze sneakersami. Jeśli nie lubisz chodzić utartymi modowymi szlakami, możesz pokusić się o dołożenie do podobnego total looku kowbojek.
Jeansowy total look to świetna opcja na co dzień
W stylu Y2K czy "słodkiej uczennicy" — nie ma wątpliwości, że jeansowy total look jest prawdziwym hitem jesieni 2025. Przekonały cię looki z pokazw i chciałabyś wiedzieć więcej o tym, jak nosić denimowe zestawy na co dzień? Oto garść inspiracji.