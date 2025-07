Czasami nie trzeba przepłacać, aby skompletować modne elementy garderoby i zachwycić wszystkich stylizacjami. Dopiero, co pisałam, że ta wiskozowa koszula z PEPCO to kwintesencja "quiet luxury". Podobnie jest w przypadku tej kreacji. W asortymencie sklepu znalazła się bowiem midi sukienka, która zachwyca swoją prostotą, a jednocześnie jest świetną bazą do stylizacji na różne sezony. To dzianinowa sukienka za 40 zł z PEPCO idealna na lato i jesień 2025.

Dzianinowa sukienka za 40 zł z PEPCO idealna na lato i jesień 2025

Sukienka, która znalazła się w asortymencie PEPCO, to prosty, elegancki model z krótkim rękawem. Ma długość midi i delikatny rozporek u dołu. To klasyczna mała czarna, dzięki czemu świetnie będzie wyglądać zarówno w sportowych, jak i bardziej casualowych stylizacjach.

To sukienka wykonana w 95% z bawełny. Ma delikatne marszczenie w okolicach brzucha, co sprawia, że kryje mankamenty figury i wiele wybacza. Ta kreacja świetnie sprawdza się w letnie dni - jest leciutka i przewiewna.

Dzianinowa sukienka w PEPCO dostępna jest w rozmiarach S-XL. Kosztuje tylko 40 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Dzianinowa sukienka damska z PEPCO, Fot. materiały promocyjne, pepco.pl

Ta sukienka z PEPCO to hit sezonu

Taka sukienka to idealna opcja na lato. Możesz do niej dobrać sandałki, baleriny czy szpilki, a będziesz prezentować się elegancko w każdym wydaniu. To jednak też model, który świetnie będzie wyglądał w zestawieniu z trampkami oraz kurtką jeansową.

Tego typu kreację warto zostawić w szafie również jesienią. O tej porze roku wystarczy dobrać do niej modne mokasyny i dłuższą marynarkę lub kurtkę skórzaną. Pięknie będzie się też prezentować w zestawieniu z botkami na obcasie oraz trenczem.

Czarna sukienka midi - inspiracje

Znalazłam 3 inspiracje na to, jak stylizować tego typu sukienkę, aby wyglądać modnie i elegancko. Która z nich podoba ci się najbardziej?