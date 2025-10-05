Często wstajesz rano i myślisz: "Nie mam się w co ubrać."? Wtedy z pomocą przychodzą sukienki, garnitury, garsonki i komplety, czyli ubrania, które potrzebują jedynie dodatków. Polecam ci mieć w szafie jak najwięcej takich "jednoczęściowych" ubrań. W Zarze znalazłam świetny bakłażanowy komplet, który idealnie nadaje się do biura. A jak już wiemy, kolor bakłażanowy jest jednym z kluczowych kolorów w sezonie jesień-zima 2025/2026.

Reklama

Bluzka - Fot. zara.com

Spodnie - Fot. zara.com

Bakłażanowy komplet z Zary "poleca się" do biura

Bakłażanowy komplet z Zary możesz kupić razem lub osobno bluzkę i osobno spodnie. Oczywiście polecam ci kupić go w całości. Niezbyt szerokie spodnie z wyraźnie zaznaczonym kantem znakomicie wysmuklają i wydłużają nogi. Bluzka z paskiem pięknie podkreśla talię.

Do czego nosić bakłażanowy komplet? Możesz dobrać do niego bakłażanowe dodatki i stworzyć oszałamiający total look lub "pójść" w kontrast. Zawsze dobrym pomysłem jest klasyka — czarne szpilki i czarna torebka to gwarancja, że nie przydarzy ci się modowa wpadka.

Mój pomysł na bakłażanowy komplet z Zary to połączenie go z wężową dużą torbą i czarnymi botkami na szpilce. Biżuteria? Oczywiście. Super modne bransolety XXL będą idealne.

Co znaczy kolor bakłażanowy i inne fiolety?

Kolor bakłażanowy, znany również jako oberżyna, to głęboki, ciemny fiolet z nutą bordo i brązu, który symbolizuje luksus, tajemnicę, siłę oraz zmysłowość. W modzie uchodzi za odcień wyrafinowany i elegancki. W odróżnieniu od niego śliwkowy fiolet jest bardziej ciepły, intensywny i romantyczny – ma mocniejszy akcent czerwieni i często kojarzony jest z namiętnością. Z kolei purpura, czyli czysty, intensywny fiolet, od wieków związana jest z królewskością, prestiżem i duchowością, a jej charakter jest majestatyczny i bardzo symboliczny.

Nie tylko fioletowy — do pracy chodź też w burgundowym

Bakłażanowy to absolutny top jeśli chodzi o najmodniejsze kolory w sezonie jesień-zima 2025/2026. Ale zaraz za nim jest burgundowy. W Zarze poza bakłażanowym kompletem znajdziesz też świetny burgundowy garnitur. Ja bym się długo nie zastanawiała. Podobno sprzedaje się jak świeże bułeczki.

Marynarka - Fot. zara.com

Spodnie - Fot. zara.com

Przeczytaj także: