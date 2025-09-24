Pantera już jest passe. Czas na innego zwierza. Jesienne stylizacje it-girls opanował wąż. Boisz się go troszkę? Nie ma potrzeby. Wąż jest bardzo łatwy w stylizacji. Jedna rzecz we wzór wężowej skóry potrafi nadać charakteru nawet najnudniejszej stylizacji. Zobacz, jak ten hitowy print noszą it-girls i zainspiruj się ich lookami.

Reklama

Wężowe spodnie w looku z nutką sportowego sznytu

Aimee Song zdecydowała się na wężowe spodnie, którym nadała nieco sportowego charakteru przy pomocy klasycznego tank topu i krótkiej pikowanej kurtki. Jednak, aby nie było zbyt casualowo, it-girl dodała srebrny naszyjnik w postaci łańcucha i białe botki. W codziennym wydaniu wężowe spodnie możesz łączyć np. z bluzą i sneakersami.

Kobieta w wężowych spodniach - Fot. gettyimages.com/Edward Berthelot

Codzienny outfit z wężową spódnicą

Lubisz śledzić modowe trendy i na co dzień wyglądać naprawę hot? Zainspiruj się stylizacją Leonie Hanne. It-girl postawiła na wężową spódnicę w odcieniu intensywnej żółci. Do hitowej spódnicy dobrała długą marynarkę, białą bluzkę z wiązaniem na dekolcie, torebkę do ręki oraz slouchy boots, czyli najmodniejszy model obuwia na jesień 2025.

Look podobny do tego, który prezentuje Leonie, może sprawdzić się także w pracy, pod warunkiem że bluzkę z dekoltem zamienisz na koszulę.

Kobieta w wężowej spódnicy - Fot. gettyimages.com/ Christian Vierig

Wężowy total look na specjalne wyjście

Szykuje ci się specjalne wyjście i potrzebujesz stylizacji z efektem wow? Nie ma problemu. Sięgnij po wężowy total look tak jak Camila Coelho. It-girls najczęściej wybierają spodnie i płaszcz w ten dziki wzór.

Jeśli dla ciebie taka stylizacja jest zbyt awangardowa, postaw na spodnie i marynarkę. Co najlepiej uzupełnia wężowe total looki? Proste czarne dodatki. Tu nie ma co kombinować, w końcu to "dziki zwierz" ma grać pierwsze skrzypce.

Reklama

Kobieta w wężowym total looku - Got. gettyimages.com/Edward Berthelot

Pomysły na stylizacje z wężowymi ubraniami

Wężowy print to prawdziwy hit jesieni 2025. Nie wiesz, z czym go nosić? Uwierz nam, że jest on bardzo łatwy w stylizacji i na bazie jednej wężowej rzeczy jesteś w stanie wyczarować outfit z efektem wow. Poniżej znajdziesz inspiracje z tym dzikim zwierzęciem w roli głównej.