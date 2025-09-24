Szary płaszcz to jedno z najbardziej uniwersalnych okryć wierzchnich na jesień. Nie wychodzi z mody, bo świetnie łączy klasykę z nowoczesnością i daje ogromne możliwości stylizacyjne. Neutralny odcień sprawia, że pasuje zarówno do stonowanych zestawów, jak i do wyrazistych dodatków czy barwnych ubrań. W tym sezonie projektanci stawiają na prostą formę, ale zdarzają się też detale, które subtelnie podkreślają charakter całości. Wybraliśmy trzy modele, które idealnie wpisują się w aktualne trendy.

Płaszcz jak duża marynarka marki Mango

Ciemnoszary, lekko rozszerzający się do dołu płaszcz przed kolano uszyty ze szlachetnej mieszanki wełny, wiskozy i tworzyw syntetycznych. Ma prosty krój z dekoltem w serek i klapy z wycięciami. Jedynymi ozdobami są: dwurzędowe zapięcie na 4 guziki, klapy przy kieszeniach i zapięcie na rękawach. Gdy jest rozpięty, przypomina nieco oversizową marynarkę. Po zapięciu zaznacza nieznacznie wcięcie w talii.

Świetnie będzie pasował do stylizacji biznesowej, ze spodniami czy spódnicą oraz szpilkami. W wersji „po godzinach” doda charakteru stylizacji z prostą koszulą, dżinsami i sneakersami. Cena: 419,99 zł.

Średniej długości płaszcz od Mango jest uniwersalny, fot. materiały prasowe

Płaszcz o dwóch obliczach marki Zara

Nie lubisz ciemnych barw? Oto krótki jasnoszary płaszcz z paskiem, który można nosić na 2 sposoby. W wersji klasycznej, z „otwartymi” klapami kołnierza pasuje do wszelkich oficjalnych spotkań. Zapięty, z kołnierzem tworzącym wysoki „golf”, staje się bardziej „charakterny”. Wedy też uwagę zwraca linia zapięcia, która jest przesunięta względem centralnej osi płaszcza, nadając mu szlachetnej asymetrii.

Płaszczyk doskonale będzie wyglądał z garniturowymi spodniami czy ołówkową spódnicą. Gdy będziesz chciała uzyskać look „z pazurem”, połącz go z mini i wysokimi botkami lub butami typu slouch. Produkt uszyty został z miłego w dotyku, miękkiego poliestru. Cena: 249 zł.

Pasek dodaje płaszczowi z Zary charakteru, fot. materiały prasowe

Szara jodełka od Massimo Dutti

Długi płaszcz w jodełkę w kolorze grafitowym wykonany z mieszanki bawełny, wełny i tworzyw syntetycznych. Ma tradycyjny prosty krój i klasyczny kołnierz z otwartymi, wyciętymi klapami. Zapina się go na 2 guziki, a kieszenie mają proste patki. Nie ma tu żadnych elementów, które przyciągałyby wzrok, co ma zalety – okrycie nie przyćmi tego, w co będziesz ubrana pod nim, a stworzy dla barwniejszej stylizacji szlachetne tło.

Doskonały do krótkich spódnic noszonych ze zgrabnymi pantoflami, ale fantastycznie też będzie współgrał ze skinny jeans'ami i krótkimi botkami. Cena: 1390 zł.

Długi płaszcz Massimo Dutti tylko na wieszaku wygląda niepozornie, fot. Materiały prasowe

