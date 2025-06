Wszyscy długo czekaliśmy na ten moment - rozpoczęły się letnie wyprzedaże. Warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę pośród wszystkich przecenionych produktów, które możemy znaleźć w popularnych sieciach sklepów. Wybrałam dla was 5 rzeczy z letniej wyprzedaży Zary, które będę nosiła też jesienią 2025. Z pewnością w kolejnych sezonach będą hitem i są świetne, aby stać się bazą do najmodniejszych stylizacji.

Reklama

Bluza polo Harvard z kołnierzykiem

Taka bluza to must-have w szafie każdej kobiety, która interesuje się modą. To bowiem sportowy element garderoby, ale jednocześnie niezwykle elegancki. Ma kontrastujące ze sobą kolory, dzięki czemu nie sposób przejść obok niej obojętnie. Do tego posiada biały kołnierzyk, co sprawia, że wygląda, jakby pod spodem była koszula - ale nie musimy już zakładać dodatkowych warstw, które mogą się np. źle ułożyć lub sprawić, że będzie nam zbyt ciepło. Aktualnie ta bluza kosztuje 89,90 zł.

Bluza polo z wyprzedaży w Zarze za 89,90 zł, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Szerokie spodnie z paskiem

Spodnie to zawsze dobry element garderoby, który można dostać na wyprzedaży. Tym razem naszą uwagę zwrócił szeroki model z paskiem. Te spodnie mają wysoki stan i kieszenie z przodu. W zestawie jest też pleciony pasek, który dodaje im oryginalności. Świetnie będą prezentować się w połączeniu z koszulą, ale też topem, jeśli zamierzasz postawić na nie w cieplejsze dni. Ich cena obecnie wynosi 99,90 zł.

Szerokie spodnie z wyprzedaży w Zarze, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Sukienka midi z paskiem

Na naszej wyprzedażowej liście nie mogło zabraknąć sukienki, która świetnie sprawdzi jesienią - np. do pracy. Sukienka koszulowa midi z długimi rękawami i paskiem to absolutny hit. Rękawy wykończone są mankietami, a na dole kreacja posiada elegancki rozporek. Ta sukienka świetnie się prezentuje i będzie też doskonale wyglądać w połączeniu z kozakami i marynarką, gdy nadejdą chłodniejsze dni. W dodatku ma naturalny kolor, który jest hitem 2025 roku. Jej standardowa cena to 299 zł, ale aktualnie kupisz ją za 169 zł.

Sukienka midi z paskiem z wyprzedaży w Zarze, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Koszula satynowa w paski

Koszula satynowa powinna znaleźć się w szafie każdej kobiety. Zwłaszcza tak klasyczna jak ta, którą kupimy na wyprzedaży w Zarze za 69,90 zł. To element garderoby pasujący niemal do wszystkiego i na każdą porę roku. Świetnie wpisuje się w nurt power dressingu, czyli ubrań dodających pewności siebie. Taką koszulę śmiało można połączyć z garniturem lub jeansami i marynarką. Doskonale będzie prezentować się także w zestawieniu ze spódnicą - np. jeansową, którą znajdziesz poniżej.

Satynowa koszula w paski z wyprzedaży w Zarze, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Spódnica jeansowa midi

Jeans wrócił do łask po wielu sezonach i teraz chętnie stawiamy na total look w takim wydaniu. Spódnica to dobra opcja na początek. Nie musisz od razu dobierać do niej kurtki jeansowej, żeby stworzyć set, ale oczywiście możesz. Wystarczy jednak T-shirt lub koszula, aby prezentować się stylowo i modnie. I na pewno też oryginalnie, bo ta spódnica ma nietypowy, kopertowy krój i posiada elegancki rozporek z przodu. Kupisz ją za 79,90 zł.

Jeansowa spódnica z wyprzedaży w Zarze, Fot. materiały promocyjne. zara.com

Wyprzedaż Zara lato 2025

Wyprzedaż w Zarze online rozpoczęła się 25 czerwca 2025 o godzinie 20. Dzień później, 26 czerwca, ruszyła przecena w sklepach stacjonarnych. Niezależnie zatem, gdzie chcesz upolować te ubrania - czy w sieci, czy może na zakupach w galerii, śmiało już możesz próbować.

Reklama

W przecenionym asortymencie Zary jest oczywiście wiele elementów garderoby na lato. Znaczna część z nich sprawdzi się jednak także w kolejnych sezonach - podobnie jak powyższe ubrania, które mi wpadły w oko. A tobie, co spodoba się najbardziej?