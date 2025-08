Basic nie oznacza od razu nudnych kolorów. Podstawą stylizacji mogą stać się także bardziej wyraziste barwy - zwłaszcza wtedy gdy są w trendach. A jak wiemy, modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to beże i barwy ziemi, ale też czekolada oraz bordo w swoich różnych odcieniach. Nic więc dziwnego zatem, że buraczkowy longsleeve za 49,90 zł to hit jesieni 2025. Sprawdź, gdzie go kupić i z czym połączyć, aby stworzyć najmodniejszą stylizację kolejnego sezonu.

Reklama

Buraczkowy longsleeve za 49,90 zł to hit jesieni 2025

Istnieje wiele klasycznych elementów garderoby, które warto zawsze mieć w swojej szafie, bez względu na zmieniające się trendy. Niedawno pisałam, że taki top na jedno ramię z Mango to kwintesencja quiet luxury i pasuje niemal do wszystkiego. Z reguły basicowe elementy garderoby kojarzą nam się z uniwersalnymi odcieniami - szczególnie czernią, bielą czy beżem. Okazuje się, że nawet na tym polu możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa.

Okazuje się, że czerwienie i brązy również mogą być uniwersalne i wpisywać się w klasykę. Szczególnie wtedy, gdy stawiamy na zwykłą bluzkę z długim rękawem, do której można dopasować niemal wszystko.

Basicowa bluzka z długim rękawem za 49,90 zł w Mohito

W popularnej sieci sklepów Mohito dostępny jest basicowy longsleeve w kolorze buraczkowym. Ten odcień to złamana czerwień wpadająca w bordo. Dodatkowo ma biały kołnierzyk i zakończenie przy biodrach, które nadają mu oryginalności, a jednocześnie sprawiają, że ta bluzka nadal pozostaje w klasycznych trendach.

Taką koszulkę z długim rękawem można śmiało zestawić z szerokimi jeansami, materiałowymi spodniami czy nawet mini spódnicą. Warto pod tym względem zaszaleć z odcieniami. Czerń będzie oczywiście bezpieczna, ale równie dobrze taka bluzka będzie się komponować np. ze spódnicą w kolorze szmaragdowym.

Longsleeve w Mohito dostępny jest w rozmiarach XS-XL i kosztuje tylko 49,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Reklama

Buraczkowy longsleeve za 49,99 zł z Mohito, Fot. materiały promocyjne, mohito.com

Buraczkowy longsleeve to podstawia dla wielu stylizacji - inspiracje

Bluzka z długim rękawem w tak mocnym kolorze aż się prosi o to, aby poszaleć ze stylizacją. Warto jednak przemyśleć, z czym ją zestawimy, aby nie przesadzić. Znalazłam 5 inspiracji na outfity z bluzką w wersji bordowej. Który z nich podoba ci się najbardziej?