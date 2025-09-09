Jesień to pora roku, która kojarzy się z różnymi okryciami wierzchnimi - nieco lżejszymi niż zimą, ale za to bardzo stylowymi. Wiemy, że beżowy płaszcz na jesień 2025 to absolutny must-have. Nie musi być od razu długi. Ostatnio wybrałam 3 krótkie płaszcze na jesień 2025 w modnych kolorach sezonu. Teraz czas na... kurtki. One bowiem też będą na topie, ale przede wszystkim w jednym odcieniu. To oczywiście modny kolor sezonu jesień-zima 2025/2026, czyli... czekoladowy. To właśnie chocolate jacket to najlepszy wybór na jesień 2025. W popularnych sklepach znalazłam 3 najmodniejsze modele sezonu, które warto wziąć pod uwagę, kompletując garderobę na ten okres.

Chocolate jacket w wersji skórzanej

Skórzane płaszcze i skórzane buty to hitowe połączenie tego sezonu. Ale nie możemy zapominać też o klasycznych skórzanych kurtkach, które zawsze są na czasie. To właśnie takie okrycie jest w stanie dodać każdej stylizacji pazura - zarówno tej sportowej, jak i bardziej eleganckiej.

Jeżeli chcesz postawić na pierwszą wersję, skóra i biker boots w odcieniu brązowym będą stanowić idealną kompozycję. Do takiej skórzanej kurtki możesz też dopasować najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 w czekoladowym lub beżowym odcieniu. Także białe trampki będą dobrym wyborem. Z kolei w wersji eleganckiej warto postawić na klasyczne kozaki lub czółenka w kolorze pearl white. Świetnie też będzie wyglądać zestawienie skórzanej kurtki w czekoladowym kolorze, prostych jeansów i chocolate heels.

Czekoladowa skóra jest dostępna w wielu sieciówkach, ponieważ ten sezon to nie jest jej debiut. Wciąż pozostaje na topie, stąd taka jej popularność. Świetny model znalazłam w Mango. To czekoladowa bomberka ze ściągaczami, która będzie idealna na jesienne dni i kosztuje 269,99 zł. Jeszcze ciekawszy model dostępny jest w sklepie Max Mara. To dłuższa skóra typu biker, za którą trzeba zapłacić 3 165 zł.

Skórzane kurtki w kolorze czekoladowym Mango (po lewej) i Max Mara (po prawej), Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com/maxmara.com

Chocolate jacket w zamszowym wydaniu

Kto nie kocha zamszu? Kurtka wykonana z tego materiału od razu przywodzi mi na myśl teksańskie prerie. A my kochamy czerpać inspiracje z amerykańskiej mody. To właśnie nowojorskie wybiegi sprawiły, że skórzana kamizelka wciąż jest na czasie. Podobnie jest z zamszową kurtką.

Kurtka z zamszu w kolorze czekoladowym to naprawdę ciekawy model, gdy myślimy o stylizacjach. Świetnie komponuje się z jeansami i swetrami, ale też np. sukienkami. To dobra opcja i do eleganckich outfitów, i do bardziej sportowych looków. W obu przypadkach doskonałym uzupełnieniem wyglądu będą kowbojki, zamszowe botki czy mokasyny.

I choć ten wybór jest mniej popularny niż np. skóra, również wiele marek modowych oferuje nam takie modele w swoim asortymencie. W sieci sklepów Mohito możemy znaleźć ramoneskę o klasycznym kroju w wersji czekoladowego zamszu. Można ją kupić w cenie 469,99 zł. Z kolei w asortymencie marki Bimba Y Lola znalazła się dwurzędowa, ciemnobrązowa kurtka z zamszu, która nada charakteru każdej stylizacji. Kosztuje 3 355 zł.

Zamszowe kurtki w kolorze czekoladowym Mohito (po lewej) i Bimba Y Lola (po prawej), Fot. materiały promocyjne, mohito.com/bimbaylola.com

Wełniana kurtka w kolorze czekoladowym

Wełniana kurtka to idealny wybór na jesień 2025. Tego typu okrycie świetnie sprawdzi się w naprawdę chłodne dni i będziemy mogły postawić na nie także zimą, więc jest naprawdę uniwersalna. Dodatkowo w tym sezonie modne jest wszystko, co z wełną - nie tylko kurtki, ale też wełniane kamizelki czy garsonki. Jeśli zatem wybierzesz tego typu model, z pewnością zadasz szyku.

Taka kurtka świetnie komponuje się z klasycznymi kozakami lub brązowymi botkami, które również są hitem tego sezonu. Doskonale będzie wyglądać też zimą, gdy dobierzemy do niej damskie śniegowce np. typu EMU.

Taką czekoladową kurtkę z wełny w swojej ofercie ma np. marka COS. To klasyczna, prosta kurtka z wełny merino za 650 zł. Z kolei w popularnej sieci sklepów Massimo Dutti znajdziemy krótki płaszcz z domieszką wełny, który również posiada modny, czekoladowy odcień. Dostępny jest w cenie 799 zł.

Wełniane kurtki w kolorze czekoladowym marki COS (po lewej) i Massimo Dutti (po prawej), Fot. materiały promocyjne, cos.com/massimodutti.com

Jak stylizować czekoladową kurtkę?

Niezależnie od tego, na którą z tych opcji się zdecydujesz, warto wiedzieć, z czym ją połączyć, aby stworzyć modną stylizację. Tego typu kurtki najlepiej prezentują się w sportowej wersji, ale nie tylko. Można również skomponować przy ich użyciu eleganci outfit - np. z brązowymi botkami czy kozakami za kolano. Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z czekoladową kurtką, które doskonale sprawdzą się jesienią 2025.