Myślałaś, że świat mody zapomniał o nich na zawsze? Jednak nie. Broszki opanowały looki pokazowe i stylizacje it-girls — jesień 2025 należy właśnie do nich. Nosimy je w pojedynkę w grupach. Co jeszcze warto wiedzieć na temat broszek? Po przeczytaniu tego artykułu stylowe przypinki nie będą już miały przed tobą tajemnic.

Reklama

Broszka w kształcie jednorożca od By Dziubeka

W kolekcji polskiej marki By Dziubeka znajdziesz wiele broszek — do wyboru do koloru. Moją ulubienicą jest ta w kształcie jednorożca wysadzana cyrkoniami o różnej wielkości. Połyskującą broszkę spokojnie możesz nosić na co dzień, dodając nią nonszalancji swoim casualowym outfitom. Do pracy polecam wybrać model mniej rzucający się w oczy. Jednorożec świetnie będzie się prezentował na klapie marynarki lub płaszcza. Broszka By Dziubeka kosztuje 108 zł.

Broszka - Fot. bydziubeka.pl

Broszka w kształcie kwiatów od marki Apart

To broszka dla miłośników klasycznego wzornictwa. Oszałamia starannością wykonania. Elegancji dodaje jej szlachetny bursztyn. Ze względu na niewielki rozmiar, broszkę w kształcie róż najlepiej nosić w towarzystwie innych kwiecistych przypinek. Mimo wszystko chcesz jedynie nią ozdobić swój outfit? Polecam przypiąć broszkę nie do marynarki, a do kardiganu. Broszka z bursztynem to doskonała opcja do pracy — ozdobi twoje służbowe zestawy lepiej niż niejeden naszyjnik. Broszka marki Apart kosztuje 279 zł.

Broszka - Fot. apart.pl

Broszka z kryształów marki Swarovski

To najbardziej zjawiskowa, a tym samym najodważniejsza broszka z zestawienia — jej lśniące kryształy widać z daleka. Czym urzekła mnie przypinka od marki Swarovski? Niebanalnym kształtem i połączeniem kryształów z perłami. Taką okazałą broszkę możesz nosić do wieczorowych ubrań.

Reklama

Pamiętaj, że jesienią 2025 przypinamy biżuteryjne ozdoby nie tylko do klap marynarki czy płaszcza. Doskonałe miejsce na broszkę to np. środkowa część dekoltu bluzki lub swetra. Wybierając się na elegancką kolację czy imprezę, niech taki dodatek nie będzie jedyną biżuterią, którą założysz tego dnia. Przypinkę świetnie uzupełnią kolczyki.